Нет воды в Ирпене — дело в графиках отключения

Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

У жителей Ирпеня в Киевской области иногда возникают ситуации, когда дома есть свет, но отсутствует водоснабжение. Все дело в графиках отключения электроснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Ирпеньводаканал".

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Коммунальщики рассказывают, что городская система водоснабжения в Ирпене предусматривает три этапа подъема воды:

насосы первого подъема берут воду из Артезианской скважины

насосы второго – подают воду по напорным трубопроводам в водопроводную сеть города

насосы третьего – подают воду непосредственно в дома многоэтажек, повышая давление подачи.

Схема подачи электроэнергии на насосные станции первого и третьего подъема не всегда совпадает со схемой подачи электроэнергии жителям того или иного микрорайона.

"Поэтому и графики отключений электроэнергии насосной станции, питающей микрорайон водой и дома потребителей — могут отличаться. Как следствие, возникают ситуации, когда свет в доме есть, а воды в кране в это время нет", — говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии отмечают, что оборудование резервного питания позволяет обеспечить только минимальные потребности жителей в воде.

"Осуществляется только перекачка сточных вод в неполных суточных объемах. Но обеспечить весь город круглосуточным водоснабжением технически, с помощью резервного питания, невозможно", — говорят на предприятии.

Сейчас "Ирпенводоканал" и городские власти работают над оборудованием всех объектов КП "Ирпенводоканал" генераторами.

"Для полноценного водоснабжения одновременно должно работать более 100 насосов разной мощности", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, в Киевской области может существенно подорожать услуга по водоснабжению и водоотводу. Стоимость одного кубометра может сразу подскочить на 70%.

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