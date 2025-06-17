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Головна Київ Коригував удари по Київщині — затримано агента розвідки РФ

Коригував удари по Київщині — затримано агента розвідки РФ

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Дата публікації: 17 червня 2025 14:35
СБУ затримала агента елітного підрозділу російського ГРУ, який коригував ракетні удари по Київщині
Затримання фігурантів. Фото: СБУ
Ключові моменти Деталі справи

Правоохоронці затримали агента російської воєнної розвідки, мешканця Києва. Він наводив ракетні удари по Київщині.

Про це повідомляє СБУ у вівторок, 17 червня.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Шпигуном виявився 44-річний місцевий житель. Він привернув увагу ГРУ під час участі в чат-рулетці, де відкрито висловлював проросійські погляди. Після вербування чоловік почав збирати розвіддані про українські підприємства, які, на його думку, були пов’язані з виробництвом військового спорядження.

Інформацію агент здобував під виглядом звичайних розмов зі знайомими, а згодом особисто перевіряв потенційні цілі. Крім того, він відстежував маршрути мобільних вогневих груп під час повітряних тривог, аби передати координати ворогу і обійти українську ППО.

СБУ задокументувала кожен його крок. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили телефони з фото українських об'єктів, прив’язаних до Google Maps, які він передавав як звіти кураторам.

Чоловіку оголошено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права на заставу.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Рівненській області співробітники Служби безпеки України викрили і затримали агента, який працював на Федеральну службу безпеки Росії. За даними слідства, зрадник збирав дані про військову інфраструктуру ЗСУ, зокрема про розташування українських аеродромів. 

Також ми повідомляли, що СБУ затримала двох інформаторів РФ, які шпигували за бойовою авіацією українських військових.

СБУ Київська область обстріли Росія правоохоронці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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