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Главная Киев Наводил удары по Киевской области — задержан агент разведки РФ

Наводил удары по Киевской области — задержан агент разведки РФ

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 14:35
СБУ задержала агента элитного подразделения российского ГРУ, который корректировал ракетные удары по Киевской области
Задержание фигурантов. Фото: СБУ
Ключові моменти Детали дела

Правоохранители задержали агента российской военной разведки, жителя Киева. Он наводил ракетные удары по Киевской области.

Об этом сообщает СБУ во вторник, 17 июня.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Шпионом оказался 44-летний местный житель. Он привлек внимание ГРУ во время участия в чат-рулетке, где открыто высказывал пророссийские взгляды. После вербовки мужчина начал собирать разведданные об украинских предприятиях, которые, по его мнению, были связаны с производством военного снаряжения.

Информацию агент добывал под видом обычных разговоров со знакомыми, а впоследствии лично проверял потенциальные цели. Кроме того, он отслеживал маршруты мобильных огневых групп во время воздушных тревог, чтобы передать координаты врагу и обойти украинскую ПВО.

СБУ задокументировала каждый его шаг. Во время обыска в доме задержанного изъяли телефоны с фото украинских объектов, привязанных к Google Maps, которые он передавал как отчеты кураторам.

Мужчине объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права на залог.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента, который работал на Федеральную службу безопасности России. По данным следствия, предатель собирал данные о военной инфраструктуре ВСУ, в частности о расположении украинских аэродромов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала двух информаторов РФ, которые шпионили за боевой авиацией украинских военных.

СБУ Киевская область обстрелы Россия правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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