СБУ задержала агента элитного подразделения российского ГРУ, который корректировал ракетные удары по Киевской области

Наводил удары по Киевской области — задержан агент разведки РФ
Правоохранители задержали агента российской военной разведки, жителя Киева. Он наводил ракетные удары по Киевской области.
Об этом сообщает СБУ во вторник, 17 июня.
Детали дела
Шпионом оказался 44-летний местный житель. Он привлек внимание ГРУ во время участия в чат-рулетке, где открыто высказывал пророссийские взгляды. После вербовки мужчина начал собирать разведданные об украинских предприятиях, которые, по его мнению, были связаны с производством военного снаряжения.
Информацию агент добывал под видом обычных разговоров со знакомыми, а впоследствии лично проверял потенциальные цели. Кроме того, он отслеживал маршруты мобильных огневых групп во время воздушных тревог, чтобы передать координаты врагу и обойти украинскую ПВО.
СБУ задокументировала каждый его шаг. Во время обыска в доме задержанного изъяли телефоны с фото украинских объектов, привязанных к Google Maps, которые он передавал как отчеты кураторам.
Мужчине объявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права на залог.
Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, что в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента, который работал на Федеральную службу безопасности России. По данным следствия, предатель собирал данные о военной инфраструктуре ВСУ, в частности о расположении украинских аэродромов.
Также мы сообщали, что СБУ задержала двух информаторов РФ, которые шпионили за боевой авиацией украинских военных.
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