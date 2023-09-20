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Корупція серед маршрутників та понівечена трамвайна мережа: що не так з транспортом Києва

20 вересня 2023 18:43
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Як покращити громадський транспорт столиці — інтервʼю з Олександром Гречко
Транспортний експерт Олександр Гречко. Фото: Новини.LIVE
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Затори в Києві — одна з найбільших транспортних проблем столиці. Боротися з нею необхідно через розвиток громадського транспорту та заохочення людей пересідати з автівок. 

Однак для цього необхідно вирішити безліч проблем саме з громадським транспортом, щоб зробити його зручним та ефективним. Як покращити громадський транспорт Києва, спеціально для Новини.LIVE розповів транспортний експерт та співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. 

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— Олександре, як ви оцінюєте ефективність київського метрополітену зараз? Оскільки це найважливіший, можна сказати, транспорт Києва, бо він працює ще й як укриття.

— Метрополітен в Києві працює досить добре, і він завжди працював добре. Це єдиний вид транспорту, який виконує головні завдання з перевезення, і він зручний для киян.

Він надійний, він швидкий і він дуже передбачуваний. Ти чітко розумієш графік руху: інтервал руху 3-5 хвилин. Єдиний нюанс — інколи виставляються такі інтервали, що метро їде переповненим, хоча можна було б зменшити ці інтервали і, відповідно, людям було б комфортніше в ньому пересуватися.

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Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

А так взагалі метро працює досить стабільно, системно та якісно.

Звичайно, що хотілось би, щоб з часом з'являлися можливості для перевезення велосипедів, спеціальні місця для велосипедів, щоб люди могли комбінувати використання велосипеду та метрополітену.

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Вхід на станцію метро "Контрактова Площа". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Звісно, що бажано, щоб відкривались нові станції метро. Зрозуміло, що метро будувати — це найдорожча інвестиція серед іншого громадського транспорту, але вже хоча б потрібно закінчити станції, які вже на великій стадії готовності.

— Чи вірите ви в метро на Троєщину? 

— Ні, в метро на Троєщину я не вірю. Не знаю, хто в нього вірить, але політики, чиновники постійно розказують ці байки і годують людей тим, що воно буде побудовано.

Ні, метро на Троєщину — це дуже нереалістичний проєкт, оскільки це величезні обсяги витрат. Ми бачимо, що просте будівництво мосту на Троєщину дуже проблемне та вартісне — якщо цієї осені запустять його, то лише в частковому режимі і не на Троєщину.

— Проблема лише в складності та вартості, чи може ще й в корупції?

— У нас дійсно є велика проблема з корупцією, але ще проблема дійсно в тому, що проєкти з реалізації метро дуже дорогі.

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Транспортний експерт Олександр Гречко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 

Тобто з точки зору ефективності витрат і ефективності перевезень, звичайно, краще інвестувати в наземний транспорт. Ну, зокрема, в трамвай. Він менший за провізною здатныстю, ніж метро, але є також досить ефективним, і такий варіант варто розглядати. Звісно, що це в перспективі, знову ж таки. Це не рік, не два і навіть, я думаю, не п'ять. Але це може бути трамвай на Троєщину.

— Багато киян вважають трамваї транспортом, що вимирає. Багато з них в жахливому стані, вони дуже повільні. Чи є взагалі трамвайна перспектива у Києва?

— Я думаю, що лише частина киян може вважати, що це транспорт, який вимирає, як відро з гайками, знаєте. Тому що жителі Борщагівки, наприклад, використовують швидкісний трамвай, де майже всі вагони нові.

Відповідно, для них це, по суті, те ж саме метро, тільки наземне. Він досить передбачуваний і швидкий, до речі, — там середня швидкість трамваю 20 кілометрів на годину, навіть трішки більше.

Але якщо порівнювати з іншими маршрутами, де їздять "Татри" оці старі без кондиціонерів, не інклюзивні, які їдуть дуже повільно, то звичайно, що людям некомфортно і нецікаво пересуватися на такому транспорті.

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Трамвай №18 на Подолі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Особливо якщо, наприклад, трамвай №18 рухається з середньою швидкістю менше 10 кілометрів на годину. Це він ходить по вулиці Дмитрівській і від Глибочицької відповідно. Це, по суті, якщо людина йде трошки прискореним кроком — ну кому в Києві такий транспорт цікавий? Звичайно, що в таких випадках люди будуть обирати щось інше: або ж ті самі автобуси чи маршрутки, або власний автомобіль відповідно.

Проблема яка тут — в нас немає інвестицій в достатньому обсязі, а це мають бути великі інвестиції. Потрібно замінювати рейки, шпали, де це потрібно, і щоб була інфраструктура, по якій будуть їхати швидкісні трамваї, і вже потім можна буде говорити про закупівлю нових трамваїв.

Тому що купуючи зараз трамваї і виставляючи їх на старі рейки — це дуже швидко призведе до зношення цих нових трамваїв, і вони не будуть їхати швидко настільки, наскільки вони можуть. Відповідно, витрати на закупівлю рухомого складу будуть неефективні, тому що він не зможе все одно швидко їхати.

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Трамвай на Подолі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

— А як щодо трамваю на мосту Патона? Чи вірите в його повернення?

— Його треба буде повертати. Ми, наприклад, зацікавлені в цьому і будемо про це говорити і писати листи на КМДА в Департамент транспортної інфраструктури про те, щоб в проєкті реконструкції мосту Патона було закладено встановлення трамвайних колій, щоб відновити трамвайне сполучення між лівим і правим берегом Києва.

— Давайте перейдемо до маршруток. Це, напевно, найболючіша тема для киян, тому що багато з них в жахливому стані, а влітку це бані на колесах. Але вони покривають найбільше маршрутів, тож інколи вибору просто немає. Що з цим робити? 

— По-перше, маршрутки в поганому стані виключно тому, що Департамент транспортної інфраструктури не слідкує за тим, щоб перевізники виконували вимоги і цей рухомий склад був якісним. Тобто вони закривають очі

Практика показує, що приватні перевізники там перший якийсь період можуть використовувати якісний рухомий склад, а потім вони замінюють його на оці жовті старі "Богдани" жахливої якості, звичайно, що без кондиціонерів та неінклюзивні.

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Маршрутка "Богдан" №587. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

А Департамент транспортної інфраструктури закриває на це очі, не контролює відповідно. І ми бачимо, що перевізник мінімізує свої витрати, не хоче використовувати якісний рухомий склад, а використовує те, що хоч якось їздить, аби довозити людей.

Також маршрутки дійсно мають багато цікавих маршрутів, які дублюють громадський транспорт навіть на 100%. І, знаєте, принцип роботи маршруток — приїжджати на 1-2 хвилини швидше за громадський транспорт, збирати всіх платоспроможних пасажирів і їхати собі далі, а вже в громадський транспорт сідають здебільшого пільговики.

Відповідно, тоді виходить директор Департаменту транспортної інфраструктури на різні інтерв'ю і розказує, що в нас громадський транспорт дуже збитковий. Ну звичайно, що ви самі цю збитковість поглиблюєте, тому що віддаєте пасажирів маршруткам.

— А чи можна покращити якість цих маршруток приватних перевізників? До кого потрібно звертатися, якщо просто громадяни бачать, у якому жахливому стані вони?

— Це треба звертатись до КМДА до Департаменту транспортної інфраструктури. Можна писати заявки зі скаргами на 1551, міський сервіс, і слідкувати за цим виконанням. Але цю тему постійно потрібно контролювати.

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Пасажири виходять з маршрутки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Але, на жаль, я не можу сказати, що це працює, тому що навіть під час війни ми бачимо навпаки погіршення. Приватні перевізники, які мали навіть більш-менш нормальний рухомий склад, виїжджають в інші міста, тому що там більш зрозумілі правила гри на ринку перевезень, там більш адекватне спілкування з міськими органами влади.

— Що означає "правила гри"?

— Наприклад, сьогодні перевізник їздить, а завтра в нього можуть забрати маршрут просто тому, що цей маршрут потрібно передати якомусь іншому перевізнику, який близький сьогодні до влади Києва.

І у нас такі ситуації дійсно за цей та минулий рік траплялися, що дійсно в деяких приватних перевізників просто забирають маршрути без пояснень, без критеріїв, і віддають їх іншим перевізникам.

При цьому одночасно погіршується якість цих маршруток. Тобто там, де були маршрутки більш новіші і зручніші для людей з колясками чи людей з інвалідністю, вони замінюються на ці банальні жовті "Богдани", які розвалюються, ледь довозять пасажирів.

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