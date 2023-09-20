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Коррупция среди маршрутчиков и изношенная трамвайная сеть: что не так с транспортом Киева

20 сентября 2023 18:43
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Как улучшить общественный транспорт столицы — интервью с Александром Гречко
Транспортный эксперт Александр Гречко. Фото: Новини.LIVE
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Пробки в Киеве — одна из крупнейших транспортных проблем столицы. Бороться с ней необходимо путем развития общественного транспорта и поощрения людей пересаживаться с автомобилей.

Однако для этого необходимо решить множество проблем именно с общественным транспортом, чтобы сделать его удобным и эффективным. Как улучшить общественный транспорт Киева, специально для Новини.LIVE рассказал транспортный эксперт и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

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— Александр, как вы оцениваете эффективность киевского метрополитена сейчас? Поскольку это самый важный, можно сказать, транспорт Киева, потому что он работает еще и как укрытие.

— Метрополитен в Киеве работает хорошо, и он всегда работал хорошо. Это единственный вид транспорта, который выполняет главные задачи по перевозке и удобен для киевлян.

Он надежен, он быстр и очень предсказуем. Ты четко понимаешь график движения: интервал движения 3-5 минут. Единственный нюанс — иногда выставляются такие интервалы, что метро едет переполненным, хотя можно было бы снизить эти интервалы и, соответственно, людям было бы комфортнее в нем передвигаться.

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Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

А так вообще метро работает достаточно стабильно, системно и отменно.

Конечно, хотелось бы, чтобы со временем появлялись возможности перевозки велосипедов, специальные места для велосипедов, чтобы люди могли комбинировать использование велосипеда и метрополитена.

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Вход на станцию метро "Контрактовая Площадь". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Естественно, что желательно, чтобы открывались новые станции метро. Понятно, что метро строить — это самая дорогая инвестиция среди прочего общественного транспорта, но хотя бы нужно закончить станции, которые уже на большой стадии готовности.

— Верите ли вы в метро на Троещину?

— Нет, в метро на Троещину я не верю. Не знаю, кто в него верит, но политики, чиновники постоянно рассказывают эти басни и кормят людей тем, что оно будет построено.

Нет, метро на Троещину — очень нереалистичный проект, поскольку это огромные объемы затрат. Мы видим, что простое строительство моста на Троещину очень проблемно и дорого — если этой осенью запустят его, то только в частичном режиме и не на Троещину.

— Проблема только в сложности и стоимости или, может быть, еще и в коррупции?

— У нас действительно большая проблема с коррупцией, но еще проблема действительно в том, что проекты по реализации метро очень дорогие.

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Транспортный эксперт Александр Гречко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

То есть с точки зрения эффективности издержек и эффективности перевозок, конечно, лучше инвестировать в наземный транспорт. Ну, в частности, в трамвай. Он меньше по провозной способности, чем метро, но также достаточно эффективен,и такой вариант стоит рассматривать. Конечно, это в перспективе опять же. Это не год, не два и даже, я думаю, не пять. Но это может быть трамвай на Троещину.

— Многие киевляне считают трамваи вымирающим транспортом. В основном они в ужасном состоянии, они очень медленные. Есть ли вообще трамвайная перспектива у Киева?

— Я думаю, что только часть киевлян может считать, что это вымирающий транспорт, как ведро с гайками, знаете. Потому что жители Борщаговки, например, используют скоростной трамвай, где почти все вагоны новые.

Соответственно, для них это, по сути, то же метро, только наземное. Он достаточно предсказуем и быстр, кстати, там средняя скорость трамвая 20 километров в час, даже немного больше.

Но если сравнивать с другими маршрутами, где ездят "Татры" эти старые без кондиционеров, неинклюзивные, которые едут очень медленно, то конечно, что людям некомфортно и неинтересно передвигаться на таком транспорте.

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Трамвай №18 на Подоле. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Особенно если, например, трамвай №18 двигается со средней скоростью менее 10 километров в час. Это он ходит по улице Дмитревской и от Глыбочецкой соответственно. Это, по сути, если человек идет немного ускоренным шагом — ну кому в Киеве такой транспорт интересен? Конечно, в таких случаях люди будут выбирать что-то другое: или те же автобусы или маршрутки, или собственный автомобиль соответственно.

Проблема здесь — у нас нет инвестиций в достаточном объеме, а это должны быть большие инвестиции. Нужно заменять рельсы, шпалы, где это нужно, и чтобы была инфраструктура, по которой будут ехать скоростные трамваи, и уже потом можно будет говорить о закупке новых трамваев.

Потому что покупая сейчас трамваи и выставляя их на старые рельсы, это очень быстро приведет к износу этих новых трамваев, и они не будут ехать быстро настолько, насколько они могут. Соответственно, затраты на закупку подвижного состава будут неэффективны, потому что он не сможет все равно быстро ездить.

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Трамвай на Подоле. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

— А как насчет трамвая на мосту Патона? Верите ли вы в его возвращение?

— Его нужно будет возвращать. Мы, например, заинтересованы в этом и будем об этом говорить и писать письма на КГГА в Департамент транспортной инфраструктуры о том, чтобы в проекте реконструкции моста Патона была заложена установка трамвайных путей, чтобы восстановить трамвайное сообщение между левым и правым берегом Киева.

— Давайте перейдем к маршруткам. Это, наверное, самая болезненная тема для киевлян, потому что многие в ужасном состоянии, а летом это бани на колесах. Но они покрывают больше маршрутов, поэтому иногда выбора просто нет. Что с этим делать?

— Во-первых, маршрутки в плохом состоянии исключительно потому, что Департамент транспортной инфраструктуры не следит за тем, чтобы перевозчики выполняли требования, и этот подвижной состав был качественный. То есть они закрывают глаза.

Практика показывает, что частные перевозчики там первый какой-то период могут использовать качественный подвижной состав, а затем они заменяют его на эти желтые старые "Богданы" ужасного качества, конечно, без кондиционеров и неинклюзивные.

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Маршрутка "Богдан" №587. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Департамент же транспортной инфраструктуры закрывает на это глаза, не контролирует соответственно. И мы видим, что перевозчик минимизирует свои расходы, не хочет использовать качественный подвижной состав, а использует то, что хоть как-то ездит, чтобы довозить людей.

Также у маршруток действительно много интересных маршрутов, которые дублируют общественный транспорт даже на 100%. И, знаете, принцип работы маршруток — приезжать на 1-2 минуты быстрее общественного транспорта, собирать всех платежеспособных пассажиров и ехать себе дальше, а уже в общественный транспорт садятся в большинстве льготники.

Соответственно, тогда выходит директор Департамента транспортной инфраструктуры на разные интервью и рассказывает, что у нас общественный транспорт очень убыточен. Ну,конечно, ведь вы сами эту убыточность усугубляете, потому что отдаете пассажиров маршруткам.

— Можно ли улучшить качество этих маршруток частных перевозчиков? К кому нужно обращаться, если просто граждане видят, в каком ужасном состоянии они?

— Это нужно обращаться в КГГА в Департамент транспортной инфраструктуры. Можно писать заявки с жалобами на 1551, городской сервис, и следить за исполнением. Но эту тему постоянно нужно контролировать.

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Пассажиры выходят из маршрутки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Но, к сожалению, я не могу сказать, что это работает, потому что даже во время войны мы видим наоборот ухудшение. Частные перевозчики, имевшие даже более или менее нормальный подвижной состав, выезжают в другие города, потому что там более понятны правила игры на рынке перевозок, там более адекватное общение с городскими органами власти.

— Что означает "правила игры"?

— Например, сегодня перевозчик ездит, а завтра у него могут забрать маршрут просто потому, что этот маршрут нужно передать какому-нибудь другому перевозчику, близкому сегодня к властям Киева.

И у нас такие ситуации действительно за этот и прошлый год случались, что действительно у некоторых частных перевозчиков просто забирают маршруты без объяснений, без критериев и отдают их другим перевозчикам.

При этом одновременно ухудшается качество этих маршруток. То есть там, где были маршрутки более новые и удобные для людей с колясками или людей с инвалидностью, они заменяются на эти банальные желтые "Богданы", которые разваливаются, едва довозят пассажиров.

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