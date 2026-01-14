Слизькі дороги у Києві - люди падають на зупинках транспорту

Люди йдуть по льоду. Фото: кадр з відео

У середу, 14 січня, дороги на вулицях Києва вкрилися кригою. Пішоходи часто втрачаючи рівновагу.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Слизькі дороги у Києві

Як повідомив Дмитро Шеремет, зупинка "Чернігівська" через ожеледицю фактично перетворилася на ковзанку, що ускладнює очікування громадського транспорту.

Журналіст зафіксував стан тротуарів та зупинки: слизько, тротуари присипані снігом, температура близько -10°C.

Синоптики попереджали, що по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі в північних областях температура може опускатися до -20 °C, на Закарпатті, півдні та південному сході вдень прогнозується -2…-7 °C. Істотних опадів не передбачається, окрім невеликого снігу на заході, у Криму та Приазов’ї. На дорогах місцями утворюється ожеледиця.

