Слизькі дороги у Києві - люди падають на зупинках транспорту

Ковзанка замість доріг — як кияни переживають негоду
У середу, 14 січня, дороги на вулицях Києва вкрилися кригою. Пішоходи часто втрачаючи рівновагу.
Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Слизькі дороги у Києві
Як повідомив Дмитро Шеремет, зупинка "Чернігівська" через ожеледицю фактично перетворилася на ковзанку, що ускладнює очікування громадського транспорту.
Журналіст зафіксував стан тротуарів та зупинки: слизько, тротуари присипані снігом, температура близько -10°C.
Синоптики попереджали, що по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями.
Вночі в північних областях температура може опускатися до -20 °C, на Закарпатті, півдні та південному сході вдень прогнозується -2…-7 °C. Істотних опадів не передбачається, окрім невеликого снігу на заході, у Криму та Приазов’ї. На дорогах місцями утворюється ожеледиця.
Нагадаємо, що вчора через хуртовину та негоду в Україні виникли серйозні ускладнення на автошляхах.
Раніше стало відомо, що Львів замело після сильних снігопадів.
