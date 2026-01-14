Видео
Україна
Видео

Главная Киев Каток вместо дорог — как киевляне переживают непогоду

Каток вместо дорог — как киевляне переживают непогоду

Дата публикации 14 января 2026 17:39
Скользкие дороги в Киеве - люди падают на остановках транспорта
Люди идут по льду. Фото: кадр из видео

В среду, 14 января, дороги на улицах Киева покрылись льдом. Пешеходы часто теряя равновесие.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Скользкие дороги в Киеве

Как сообщил Дмитрий Шеремет, остановка "Черниговская" из-за гололеда фактически превратилась в каток, что затрудняет ожидание общественного транспорта.

Журналист зафиксировал состояние тротуаров и остановки: скользко, тротуары присыпаны снегом, температура около -10°C.

Синоптики предупреждали, что по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью в северных областях температура может опускаться до -20 °C, на Закарпатье, юге и юго-востоке днем прогнозируется -2...-7 °C. Существенных осадков не предвидится, кроме небольшого снега на западе, в Крыму и Приазовье. На дорогах местами образуется гололедица.

Напомним, что вчера из-за метели и непогоды в Украине возникли серьезные осложнения на автодорогах.

Ранее стало известно, что Львов замело после сильных снегопадов.

погода Киев непогода гололедица лед
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
