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Кожному мобілізованому киянину обіцяють виплати — Кличко

1 грудня 2023 11:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кожному мобілізованому киянину обіцяють виплати — Кличко
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Українська Правда
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Київській міській раді на найближчому засіданні планують розглянути фінансове заохочення під час мобілізації. Кожному киянину виплачуватимуть по 30 тис. грн.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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У Києві хочуть заохочувати чоловіків вступати до лав ЗСУ. За словами Кличка, Київрада, на найближчому засіданні розгляне питання фінансової винагороди для мобілізованих киян. Йдеться про новобранців, що вступатимуть до лав Збройних сил України з грудня. Кожному київському мобілізованому виплачуватимуть матеріальне заохочення у розмірі 30 тис. грн.

Повідомлення про матеріальне заохочення для киян
Повідомлення про матеріальне заохочення для киян. Фото: скриншот допису Віталія Кличка

Раніше ми писали, що подібне рішення ухвалила Одеська міська рада. Там виділятимуть матеріальну допомогу кожному військовому, який стане до лав Збройних сил України. Йдеться про одноразову виплату у 20 тис. грн.

Нагадаємо, влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації. Цього разу в країні готують кардинальні зміни, щоб зберегти боєздатність. Перше, що хочуть запровадити, дати змогу кожному мобілізованому робити те, що він вміє найкраще. Тобто якщо людина, до прикладу, професійний автослюсар, ефективніше буде залучити його до ремонту авто для військових, ніж відправляти у штурмову бригаду. 

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