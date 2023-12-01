Каждому мобилизованному киевлянину обещают выплаты — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Украинская Правда

В Киевском городском совете на ближайшем заседании планируют рассмотреть финансовое поощрение во время мобилизации. Каждому киевлянину будут выплачивать по 30 тыс. грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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В Киеве хотят поощрять мужчин вступать в ряды ВСУ. По словам Кличко, Киевсовет, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос финансового вознаграждения для мобилизованных киевлян. Речь идет о новобранцах, которые будут вступать в ряды Вооруженных сил Украины с декабря. Каждому киевскому мобилизованному будут выплачивать материальное поощрение в размере 30 тыс. грн.

Сообщение о материальном поощрении для киевлян. Фото: скриншот поста Виталия Кличко

Ранее мы писали, что подобное решение принял Одесский городской совет. Там будут выделять материальную помощь каждому военному, который станет в ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет об единовременной выплате в 20 тыс. грн.

Напомним, власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации. В этот раз в стране готовят кардинальные изменения, чтобы сохранить боеспособность. Первое, что хотят ввести, позволить каждому мобилизованному делать то, что он умеет лучше всего. То есть если человек, например, профессиональный автослесарь, эффективнее будет привлечь его к ремонту авто для военных, чем отправлять в штурмовую бригаду.