У Києві судитимуть шахраїв, які крали біткоїни — що відомо

Поліцейські з затриманими зловмисниками. Фото: Національна поліція

В Дарницькому райсуді Києва судитимуть членів злочинної організації, яка намагалися заволодіти криптовалютними гаманцями українців. Зловмисники пропонували довірливим громадянам махінаторську схему заробітку на біржі.

Про це заявили в пресслужбі поліції Києва у понеділок, 12 серпня.

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Як стало відомо, до складу угруповання входило десять людей віком 20-26 років — двоє організаторів та спільники, які шляхом обману привласнювали віртуальні активи громадян.

Вилучені під час обшуку гроші. Джерело: Національна поліція

Через телеграм-канали вони розповсюджували оголошення щодо заробітку на криптовалюті, облаштувавши на території Київської області два call-центри, де переконували потерпілих перекинути власну криптовалюту на віртуальні гаманці учасників оборудки.

Стартові пакети, які вилучили поліцейські. Джерело: Національна поліція

"Аби увійти в довіру до громадян, зловмисники спочатку повертали так звані інвестиції з невеликим надлишком, а надалі привласнювали вкладені кошти та переставали виходити на зв'язок", — йдеться у повідолменні.

Поліцейські оперативно заарештували учасників та оголосили їм підозру за участю у шахрайстві та організованому злочинному угрупуванню. Їм загрожує 12 років в'язниці.