У Києві судитимуть шахраїв, які крали біткоїни — що відомо

Крали біткоїни з віртуальних гаманців — у Києві судитимуть групу криптошахраїв
В Дарницькому райсуді Києва судитимуть членів злочинної організації, яка намагалися заволодіти криптовалютними гаманцями українців. Зловмисники пропонували довірливим громадянам махінаторську схему заробітку на біржі.
Про це заявили в пресслужбі поліції Києва у понеділок, 12 серпня.
У Києві судитимуть групу криптошахраїв
Як стало відомо, до складу угруповання входило десять людей віком 20-26 років — двоє організаторів та спільники, які шляхом обману привласнювали віртуальні активи громадян.
Через телеграм-канали вони розповсюджували оголошення щодо заробітку на криптовалюті, облаштувавши на території Київської області два call-центри, де переконували потерпілих перекинути власну криптовалюту на віртуальні гаманці учасників оборудки.
"Аби увійти в довіру до громадян, зловмисники спочатку повертали так звані інвестиції з невеликим надлишком, а надалі привласнювали вкладені кошти та переставали виходити на зв'язок", — йдеться у повідолменні.
Поліцейські оперативно заарештували учасників та оголосили їм підозру за участю у шахрайстві та організованому злочинному угрупуванню. Їм загрожує 12 років в'язниці.
Читайте Новини.LIVE!