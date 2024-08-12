В Киеве будут судить мошенников, воровавших биткоины — что известно

Полицейские с задержанными злоумышленниками. Фото: Национальная полиция

В Дарницком райсуде Киева будут судить членов преступной организации, пытавшейся завладеть криптовалютными кошельками украинцев. Злоумышленники предлагали доверчивым гражданам махинаторскую схему заработка на бирже.

Об этом заявили в пресс-службе полиции Киева в понедельник, 12 августа.

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Как стало известно, в состав группировки входило десять человек в возрасте 20-26 лет — два организатора и сообщники, которые путем обмана присваивали виртуальные активы граждан.

Изъятые при обыске деньги. Источник: Национальная полиция

Через телеграмм-каналы они распространяли объявления о заработке на криптовалюте, обустроив на территории Киевской области два call-центра, где убеждали пострадавших перебросить собственную криптовалюту на виртуальные кошельки участников сделки.

Стартовые пакеты, которые изъяли полицейские. Источник: Национальная полиция

"Чтобы войти в доверие к гражданам, злоумышленники сначала возвращали так называемые инвестиции с небольшим избытком, а в дальнейшем присваивали вложенные средства и переставали выходить на связь", — говорится в сообщении.

Полицейские оперативно арестовали участников и объявили им подозрение с участием в мошенничестве и организованной преступной группировке. Им грозит 12 лет тюрьмы.