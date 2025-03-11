У Києві затримали посадовця військової частини за крадіжку пального

Крали пальне — ДБР викрило посадовця військової частини в Києві
ДБР затримало посадовця військової частини з Києва. Чоловік брав участь у розкраданні 5 тисяч пального.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у вівторок, 11 березня.
ДБР викрило схему крадіжки пального
Начальнику службу логістики однієї з військових частин Києва повідомили про підозру. Чоловік разом з іншими військовослужбовцями вкрав пальне частини. З вересня минулого року по березень 2025 року вкрали 3 тисячі літрів дизпалива та 2 тисячі літрів бензину. Державі завдали збитків на щонайменше 300 тис. гривень.
"Посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому поруч із військовою частиною, і за нагоди збувалося довіреним покупцям", — йдеться у повідомленні ДБР.
У посадовця провели обшуки. Правоохоронці вилучили документи, техніку та готівку — 63,3 тис. доларів США та 5,3 тис. євро. Наразі встановлюють всіх причетних до оборудки.
Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру командиру військової частини з Київщини. Він незаконно нараховував підлеглим премії.
Також на Закарпатті викрили командира батальйону на корупції. Він за гроші залишав військових служити в тилу. Також деякі підлеглі працювали на його будівництві.
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