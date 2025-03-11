В Киеве задержали чиновника воинской части за кражу горючего

Работник ГБР задержал фигуранта дела. Фото: Государственное бюро расследований

ГБР задержало должностное лицо воинской части из Киева. Мужчина участвовал в хищении 5 тысяч горючего.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 11 марта.

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Начальнику службы логистики одной из воинских частей Киева сообщили о подозрении. Мужчина вместе с другими военнослужащими украл горючее части. С сентября прошлого года по март 2025 года украли 3 тысячи литров дизтоплива и 2 тысячи литров бензина. Государству нанесли ущерб на не менее 300 тыс. гривен.

"Чиновник вместе с сообщниками вносил завышенные показатели расходов в путевые листы, тем самым создавал остатки горючего. Это топливо хранилось в специальном гараже, расположенном рядом с воинской частью, и при случае сбывалось доверенным покупателям", — говорится в сообщении ГБР.

Сообщение ГБР. Фото: скриншот

У чиновника провели обыски. Правоохранители изъяли документы, технику и наличные — 63,3 тыс. долларов США и 5,3 тыс. евро. Сейчас устанавливают всех причастных к сделке.

Деньги, которые изъяли у чиновника воинской части. Фото: скриншот

Канистры с горючим. Фото: скриншот

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части из Киевской области. Он незаконно начислял подчиненным премии.

Также на Закарпатье разоблачили командира батальона на коррупции. Он за деньги оставлял военных служить в тылу. Также некоторые подчиненные работали на его строительстве.