В Киеве задержали чиновника воинской части за кражу горючего

Воровали топливо — ГБР разоблачило чиновника воинской части Киева
ГБР задержало должностное лицо воинской части из Киева. Мужчина участвовал в хищении 5 тысяч горючего.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 11 марта.
ГБР разоблачило схему кражи горючего
Начальнику службы логистики одной из воинских частей Киева сообщили о подозрении. Мужчина вместе с другими военнослужащими украл горючее части. С сентября прошлого года по март 2025 года украли 3 тысячи литров дизтоплива и 2 тысячи литров бензина. Государству нанесли ущерб на не менее 300 тыс. гривен.
"Чиновник вместе с сообщниками вносил завышенные показатели расходов в путевые листы, тем самым создавал остатки горючего. Это топливо хранилось в специальном гараже, расположенном рядом с воинской частью, и при случае сбывалось доверенным покупателям", — говорится в сообщении ГБР.
У чиновника провели обыски. Правоохранители изъяли документы, технику и наличные — 63,3 тыс. долларов США и 5,3 тыс. евро. Сейчас устанавливают всех причастных к сделке.
Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части из Киевской области. Он незаконно начислял подчиненным премии.
Также на Закарпатье разоблачили командира батальона на коррупции. Он за деньги оставлял военных служить в тылу. Также некоторые подчиненные работали на его строительстве.
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