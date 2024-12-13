Прогноз погоди в Києві на завтра 14 грудня

Крижаний подих зими — прогноз погоди в Києві на завтра
Погода у Києві та області завтра, 14 грудня, буде з мінливою хмарністю, але без опадів. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 14 грудня
Завтра на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -9...-14 °С, вдень -1...+6 °С;
- у Києві вночі близько -10 °С, вдень -3...-5 °С.
Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Харкова про ожеледицю та пориви вітру до 20 м/с завтра.
Також синоптик Наталка Діденко заявила, що найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-14 °C.
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