Прогноз погоди в Києві на завтра 14 грудня

Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 14 грудня, буде з мінливою хмарністю, але без опадів. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

по області вночі -9...-14 °С, вдень -1...+6 °С;

у Києві вночі близько -10 °С, вдень -3...-5 °С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Харкова про ожеледицю та пориви вітру до 20 м/с завтра.

Також синоптик Наталка Діденко заявила, що найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -7…-14 °C.