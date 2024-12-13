Прогноз погоды в Киеве на завтра 14 декабря

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 14 декабря, будет с переменной облачностью, но без осадков. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 14 декабря

Завтра на дорогах местами будет гололедица. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

по области ночью -9...-14 °С, днем -1...+6 °С;

в Киеве ночью около -10 °С, днем -3...-5 °С.

Пост Укргидрометцентра Фото: скриншот

Напомним, синоптики предупредили жителей Харькова об гололедице и порывах ветра до 20 м/с завтра.

Также синоптик Наталья Диденко заявила, что в ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -7…-14 °C.