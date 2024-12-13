Прогноз погоды в Киеве на завтра 14 декабря

Ледяное дыхание зимы — прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 14 декабря, будет с переменной облачностью, но без осадков. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 14 декабря
Завтра на дорогах местами будет гололедица. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -9...-14 °С, днем -1...+6 °С;
- в Киеве ночью около -10 °С, днем -3...-5 °С.
Напомним, синоптики предупредили жителей Харькова об гололедице и порывах ветра до 20 м/с завтра.
Также синоптик Наталья Диденко заявила, что в ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -7…-14 °C.
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