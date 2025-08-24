Відео
Куди піти на День Незалежності в Києві — цікаві святкові заходи

Куди піти на День Незалежності в Києві — цікаві святкові заходи

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 08:28
Куди піти в Києві на День Незалежності 2025 — афіша подій
День Незалежності у 2024 році. Фото архівне: УНІАН

Вся Україна 24 серпня святкуватиме 34-ту річницю Незалежності. Цього дня на киян чекає насичена культурна та розважальна програма.

Куди можна піти в Києві на День Незалежності та які розважальні програми підготували киянам у цей день розповідає Новини.LIVE.

Читайте також:

Куди піти на День Незалежності у Києві 24 серпня

Святковий ранок традиційно розпочнеться зі спортивної події — на території ВДНГ відбудеться щорічний забіг у вишиванках, до якого зможуть долучитися як професійні спортсмени, так і аматори.

Любителів мистецтва чекають одразу кілька цікавих виставок. У Мистецькому арсеналі презентують проєкт "Херсон Степ", а в Музеї шістдесятництва можна буде побачити експозицію, присвячену українському Донбасу митців 60-х років.

Тим часом Музей книги і друкарства України проведе день відкритих дверей для книголюбів.

Вечір обіцяє бути не менш яскравим. На сцені в Києві виступить гурт Wellboy, а в арт-просторі "В'ява" для гостей заграє гуцульський метал-гурт "Карна".

Також Центр культури та мистецтв НАУ запросить глядачів на зйомку гумористичного шоу "Вікторина" від КВК-команди "Ветерани космічних військ".

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, що для них означає День Незалежності України

Також читайте на Новини.LIVE, як Україна стала незалежною та який тернистий шлях торує наша держава досі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
