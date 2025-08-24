Куда пойти в Киеве на День Независимости 2025 — афиша событий

День Независимости в 2024 году. Фото архивное: УНИАН

Вся Украина 24 августа будет праздновать 34-ю годовщину Независимости. В этот день киевлян ждет насыщенная культурная и развлекательная программа.

Куда можно пойти в Киеве на День Независимости и какие развлекательные программы подготовили киевлянам в этот день рассказывает Новини.LIVE.

Куда пойти на День Независимости в Киеве 24 августа

Праздничное утро традиционно начнется со спортивного события — на территории ВДНХ состоится ежегодный забег в вышиванках, к которому смогут присоединиться как профессиональные спортсмены, так и любители.

Любителей искусства ждут сразу несколько интересных выставок. В Художественном арсенале презентуют проект "Херсон Степь", а в Музее шестидесятничества можно будет увидеть экспозицию, посвященную украинскому Донбассу художников 60-х годов.

Тем временем Музей книги и книгопечатания Украины проведет день открытых дверей для книголюбов.

Вечер обещает быть не менее ярким. На сцене в Киеве выступит группа Wellboy, а в арт-пространстве "Вява" для гостей заиграет гуцульская метал-группа "Карна".

Также Центр культуры и искусств НАУ пригласит зрителей на съемку юмористического шоу "Викторина" от КВН-команды "Ветераны космических войск".

