Куда пойти на День Независимости в Киеве — программа событий

Куда пойти на День Независимости в Киеве — программа событий

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 08:28
Куда пойти в Киеве на День Независимости 2025 — афиша событий
День Независимости в 2024 году. Фото архивное: УНИАН

Вся Украина 24 августа будет праздновать 34-ю годовщину Независимости. В этот день киевлян ждет насыщенная культурная и развлекательная программа. 

Куда можно пойти в Киеве на День Независимости и какие развлекательные программы подготовили киевлянам в этот день рассказывает Новини.LIVE.

Читайте также:

Куда пойти на День Независимости в Киеве 24 августа

Праздничное утро традиционно начнется со спортивного события — на территории ВДНХ состоится ежегодный забег в вышиванках, к которому смогут присоединиться как профессиональные спортсмены, так и любители.

Любителей искусства ждут сразу несколько интересных выставок. В Художественном арсенале презентуют проект "Херсон Степь", а в Музее шестидесятничества можно будет увидеть экспозицию, посвященную украинскому Донбассу художников 60-х годов.

Тем временем Музей книги и книгопечатания Украины проведет день открытых дверей для книголюбов.

Вечер обещает быть не менее ярким. На сцене в Киеве выступит группа Wellboy, а в арт-пространстве "Вява" для гостей заиграет гуцульская метал-группа "Карна".

Также Центр культуры и искусств НАУ пригласит зрителей на съемку юмористического шоу "Викторина" от КВН-команды "Ветераны космических войск".

Напомним, журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, что для них значит День Независимости Украины.

Также читайте на Новини.LIVE, как Украина стала независимой и какой тернистый путь прокладывает наше государство до сих пор.


Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
