Що робити з ялинкою після свят — поради для киян

Куди подіти ялинку після свят — пункти прийому у Києві
Свята минули, ялинка потрохи осипається і ви не знаєте, куди її подіти? У Києві відкрилось 72 пункти прийому зелених дерев. Це екологічний спосіб подарувати новорічній красуні друге життя.
Журналісти Новини.LIVE дізнавались, як утилізувати ялинку.
Понад 70 пунктів прийому дерев встановили у Києві
У столиці відкрили 72 пункти прийому ялинок. Про це повідомили у КМДА. Вони розташовані переважно у міських парках, скверах та на територіях комунальних підприємств з озеленення.
Щоб утилізувати ялинку, достатньо принести її в такий пункт і залишити. Важливо, щоб дерево було без прикрас та поліетилену. Надалі комунальники заберуть його на утилізацію. Ялини, сосни та смереки перетворюють на щепу. Вона використовується для удобрення рослин, адже сприяє збереженню вологи в ґрунті, захисту кореневих систем від промерзання та стабілізації температурного режиму.
Пункти у столиці працюватимуть до 31 січня. Їх встановили в кожному районі.
Де шукати пункт прийому у вашому районі?
Голосіївський район:
- сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);
- сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
- парк "Покол" (вул. Набережно-Корчуватська, 11);
- сквер біля ст. м. "Либідська";
- міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;
- виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00–16:00).
Дарницький район:
- фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);
- парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- парк "Позняки";
- парк "Прибережний";
- парк "Привокзальний";
- сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;
- виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00–20:00).
Деснянський район:
- парк "Молодіжний";
- парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- парк "Кіото";
- парк "Деснянський";
- парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);
- парк "Фестивальний";
- виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).
Дніпровський район:
- перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
- парк біля озера Тельбін;
- парк біля кінотеатру "Аврора";
- сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;
- бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
- сквер ім. Кастуся Калиновського;
- виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00–19:00).
Оболонський район:
- парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;
- парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;
- виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00–20:00).
Печерський район:
- сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);
- сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);
- виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00–17:00, пт – 8:00–16:00).
Подільський район:
- сквер на вул. Вишгородській, 41;
- сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);
- сквер на просп. Європейського Союзу, 76;
- сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;
- виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00–18:00).
Святошинський район
- парк "Совки";
- парк "Гамбурзький";
- сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);
- сквер на вул. Підлісній, 2;
- сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;
- сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;
- парк на вул. Ореста Васкула;
- виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00–20:00).
Солом’янський район:
- Солом’янський ландшафтний парк;
- парк "Орлятко";
- парк "Юність";
- виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00–20:00).
Шевченківський район:
- парк "Веселка";
- парк "Сирецький";
- парк ім. Тараса Шевченка;
- Літературний сквер і не тільки. Ще більше адрес можна знайти на сайті КМДА.
Нагадаємо, ми розповідали, як доглядати за ялинкою у горщику.
Також ми писали, який новорічний декор може стати небезпечним для вашого здоров'я.
Читайте Новини.LIVE!