Що робити з ялинкою після свят — поради для киян

Пункт прийому ялинок у Печерському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Свята минули, ялинка потрохи осипається і ви не знаєте, куди її подіти? У Києві відкрилось 72 пункти прийому зелених дерев. Це екологічний спосіб подарувати новорічній красуні друге життя.

Журналісти Новини.LIVE дізнавались, як утилізувати ялинку.

Понад 70 пунктів прийому дерев встановили у Києві

У столиці відкрили 72 пункти прийому ялинок. Про це повідомили у КМДА. Вони розташовані переважно у міських парках, скверах та на територіях комунальних підприємств з озеленення.

Щоб утилізувати ялинку, достатньо принести її в такий пункт і залишити. Важливо, щоб дерево було без прикрас та поліетилену. Надалі комунальники заберуть його на утилізацію. Ялини, сосни та смереки перетворюють на щепу. Вона використовується для удобрення рослин, адже сприяє збереженню вологи в ґрунті, захисту кореневих систем від промерзання та стабілізації температурного режиму.

Пункти у столиці працюватимуть до 31 січня. Їх встановили в кожному районі.

Кияни здають ялинки в пункти прийому. Фото: Новини.LIVE

Де шукати пункт прийому у вашому районі?

Голосіївський район:

сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);

сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;

парк "Покол" (вул. Набережно-Корчуватська, 11);

сквер біля ст. м. "Либідська";

міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;

виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00–16:00).

Дарницький район:

фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);

парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

парк "Позняки";

парк "Прибережний";

парк "Привокзальний";

сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;

виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00–20:00).

Деснянський район:

парк "Молодіжний";

парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

парк "Кіото";

парк "Деснянський";

парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);

парк "Фестивальний";

виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район:

перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру "Аврора";

сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;

бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);

сквер ім. Кастуся Калиновського;

виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00–19:00).

Оболонський район:

парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;

виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00–20:00).

Печерський район:

сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);

сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);

виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00–17:00, пт – 8:00–16:00).

Подільський район:

сквер на вул. Вишгородській, 41;

сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);

сквер на просп. Європейського Союзу, 76;

сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;

виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00–18:00).

Святошинський район

парк "Совки";

парк "Гамбурзький";

сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);

сквер на вул. Підлісній, 2;

сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;

сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;

парк на вул. Ореста Васкула;

виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00–20:00).

Солом’янський район:

Солом’янський ландшафтний парк;

парк "Орлятко";

парк "Юність";

виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00–20:00).

Шевченківський район:

парк "Веселка";

парк "Сирецький";

парк ім. Тараса Шевченка;

Літературний сквер і не тільки. Ще більше адрес можна знайти на сайті КМДА.

