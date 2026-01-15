Відео
Головна Київ Куди подіти ялинку після свят — пункти прийому у Києві

Куди подіти ялинку після свят — пункти прийому у Києві

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 13:12
Що робити з ялинкою після свят — поради для киян
Пункт прийому ялинок у Печерському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Свята минули, ялинка потрохи осипається і ви не знаєте, куди її подіти? У Києві відкрилось 72 пункти прийому зелених дерев. Це екологічний спосіб подарувати новорічній красуні друге життя. 

Журналісти Новини.LIVE дізнавались, як утилізувати ялинку. 

Читайте також:

Понад 70 пунктів прийому дерев встановили у Києві

У столиці відкрили 72 пункти прийому ялинок. Про це повідомили у КМДА. Вони розташовані переважно у міських парках, скверах та на територіях комунальних підприємств з озеленення. 

Щоб утилізувати ялинку, достатньо принести її в такий пункт і залишити. Важливо, щоб дерево було без прикрас та поліетилену. Надалі комунальники заберуть його на утилізацію. Ялини, сосни та смереки перетворюють на щепу. Вона використовується для удобрення рослин, адже сприяє збереженню вологи в ґрунті, захисту кореневих систем від промерзання та стабілізації температурного режиму. 

Пункти у столиці працюватимуть до 31 січня. Їх встановили в кожному районі.

Пункт прийому ялинок у Києві
Кияни здають ялинки в пункти прийому. Фото: Новини.LIVE

Де шукати пункт прийому у вашому районі?

Голосіївський район:

  • сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);
  • сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
  • парк "Покол" (вул. Набережно-Корчуватська, 11);
  • сквер біля ст. м. "Либідська";
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;
  • виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00–16:00).

Дарницький район:

  • фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк "Позняки";
  • парк "Прибережний";
  • парк "Привокзальний";
  • сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;
  • виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00–20:00).

 Деснянський район:

  • парк "Молодіжний";
  • парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк "Кіото";
  • парк "Деснянський";
  • парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);
  • парк "Фестивальний";
  • виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район:

  • перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру "Аврора";
  • сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;
  • бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
  • сквер ім. Кастуся Калиновського;
  • виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00–19:00).

Оболонський район:

  • парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;
  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;
  • виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00–20:00).

Печерський район:

  • сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);
  • сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);
  • виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00–17:00, пт – 8:00–16:00).

Подільський район:

  • сквер на вул. Вишгородській, 41;
  • сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);
  • сквер на просп. Європейського Союзу, 76;
  • сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;
  • виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00–18:00).

Святошинський район

  • парк "Совки";
  • парк "Гамбурзький";
  • сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);
  • сквер на вул. Підлісній, 2;
  • сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;
  • сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00–20:00).

Солом’янський район:

  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • парк "Орлятко";
  • парк "Юність";
  • виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00–20:00).

Шевченківський район:

  • парк "Веселка";
  • парк "Сирецький";
  • парк ім. Тараса Шевченка;
  • Літературний сквер і не тільки. Ще більше адрес можна знайти на сайті КМДА. 

Нагадаємо, ми розповідали, як доглядати за ялинкою у горщику.

Також ми писали, який новорічний декор може стати небезпечним для вашого здоров'я. 

Київ свята новорічна ялинка екологія утилізація
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
