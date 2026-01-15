Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Куда девать елку после праздников — пункты приема в Киеве

Куда девать елку после праздников — пункты приема в Киеве

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 13:12
Что делать с елкой после праздников — советы для киевлян
Пункт приема елок в Печерском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Праздники прошли, елка понемногу осыпается и вы не знаете, куда ее девать? В Киеве открылось 72 пункта приема зеленых деревьев. Это экологический способ подарить новогодней красавице вторую жизнь.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, как утилизировать елку.

Реклама
Читайте также:

Более 70 пунктов приема деревьев установили в Киеве

В столице открыли 72 пункта приема елок. Об этом сообщили в КГГА. Они расположены преимущественно в городских парках, скверах и на территориях коммунальных предприятий по озеленению.

Чтобы утилизировать елку, достаточно принести ее в такой пункт и оставить. Важно, чтобы дерево было без украшений и полиэтилена. В дальнейшем коммунальщики заберут его на утилизацию. Ели, сосны и ели превращают в щепу. Она используется для удобрения растений, ведь способствует сохранению влаги в почве, защиты корневых систем от промерзания и стабилизации температурного режима.

Пункты в столице будут работать до 31 января. Их установили в каждом районе.

Пункт прийому ялинок у Києві
Киевляне сдают елки в пункты приема. Фото: Новини.LIVE

Где искать пункт приема в вашем районе?

Голосеевский район:

  • сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);
  • сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;
  • парк "Покол" (ул. Набережно-Корчеватская, 11);
  • сквер возле ст. м. "Лыбедская";
  • межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;
  • производственная база КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).

Дарницкий район:

  • фитнес парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);
  • парк имени воинов;
  • парк "Позняки";
  • парк "Прибрежный";
  • парк "Привокзальный";
  • сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;
  • производственная база КП СЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Деснянский район:

  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;
  • парк "Киото";
  • парк "Деснянский";
  • парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);
  • парк "Фестивальный";
  • производственная база КП СЗН Деснянского района — ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район:

  • пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;
  • парк возле озера Тельбин;
  • парк возле кинотеатра "Аврора";
  • сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;
  • бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);
  • сквер им.Кастуся Калиновского;
  • производственная база КП СЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).

Оболонский район:

  • парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;
  • парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;
  • сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;
  • производственная база КП СЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Печерский район:

  • сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);
  • сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);
  • производственная база КП СЗН Печерского района — ул.Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт — 8:00-16:00).

Подольский район:

  • сквер на ул. Вышгородской, 41;
  • сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);
  • сквер на просп. Европейского Союза, 76;
  • сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;
  • производственная база КП СЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).

Святошинский район

  • парк "Совки";
  • парк "Гамбургский";
  • сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);
  • сквер на ул. Подлесной, 2;
  • сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;
  • сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;
  • парк на ул. Ореста Васкула;
  • производственная база КП СЗН Святошинского района — ул. Мечты, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).

Соломенский район:

  • Соломенский ландшафтный парк;
  • парк "Орленок";
  • парк "Юность";
  • производственная база КП СЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).

Шевченковский район:

  • парк "Радуга";
  • парк "Сырецкий";
  • парк им. Тараса Шевченко;
  • Литературный сквер и не только. Еще больше адресов можно найти на сайте КГГА.

Напомним, мы рассказывали, как ухаживать за елкой в горшке.

Также мы писали, какой новогодний декор может стать опасным для вашего здоровья.

Киев праздники новогодняя елка экология утилизация
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации