Что делать с елкой после праздников — советы для киевлян

Куда девать елку после праздников — пункты приема в Киеве
Праздники прошли, елка понемногу осыпается и вы не знаете, куда ее девать? В Киеве открылось 72 пункта приема зеленых деревьев. Это экологический способ подарить новогодней красавице вторую жизнь.
Более 70 пунктов приема деревьев установили в Киеве
В столице открыли 72 пункта приема елок. Об этом сообщили в КГГА. Они расположены преимущественно в городских парках, скверах и на территориях коммунальных предприятий по озеленению.
Чтобы утилизировать елку, достаточно принести ее в такой пункт и оставить. Важно, чтобы дерево было без украшений и полиэтилена. В дальнейшем коммунальщики заберут его на утилизацию. Ели, сосны и ели превращают в щепу. Она используется для удобрения растений, ведь способствует сохранению влаги в почве, защиты корневых систем от промерзания и стабилизации температурного режима.
Пункты в столице будут работать до 31 января. Их установили в каждом районе.
Где искать пункт приема в вашем районе?
Голосеевский район:
- сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);
- сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;
- парк "Покол" (ул. Набережно-Корчеватская, 11);
- сквер возле ст. м. "Лыбедская";
- межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;
- производственная база КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).
Дарницкий район:
- фитнес парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);
- парк имени воинов;
- парк "Позняки";
- парк "Прибрежный";
- парк "Привокзальный";
- сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;
- производственная база КП СЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).
Деснянский район:
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;
- парк "Киото";
- парк "Деснянский";
- парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);
- парк "Фестивальный";
- производственная база КП СЗН Деснянского района — ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
Днепровский район:
- пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;
- парк возле озера Тельбин;
- парк возле кинотеатра "Аврора";
- сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;
- бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);
- сквер им.Кастуся Калиновского;
- производственная база КП СЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).
Оболонский район:
- парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;
- парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;
- сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;
- производственная база КП СЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).
Печерский район:
- сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);
- сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);
- производственная база КП СЗН Печерского района — ул.Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт — 8:00-16:00).
Подольский район:
- сквер на ул. Вышгородской, 41;
- сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);
- сквер на просп. Европейского Союза, 76;
- сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;
- производственная база КП СЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).
Святошинский район
- парк "Совки";
- парк "Гамбургский";
- сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);
- сквер на ул. Подлесной, 2;
- сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;
- сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;
- парк на ул. Ореста Васкула;
- производственная база КП СЗН Святошинского района — ул. Мечты, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).
Соломенский район:
- Соломенский ландшафтный парк;
- парк "Орленок";
- парк "Юность";
- производственная база КП СЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).
Шевченковский район:
- парк "Радуга";
- парк "Сырецкий";
- парк им. Тараса Шевченко;
- Литературный сквер и не только. Еще больше адресов можно найти на сайте КГГА.
