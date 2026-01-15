Что делать с елкой после праздников — советы для киевлян

Пункт приема елок в Печерском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Праздники прошли, елка понемногу осыпается и вы не знаете, куда ее девать? В Киеве открылось 72 пункта приема зеленых деревьев. Это экологический способ подарить новогодней красавице вторую жизнь.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, как утилизировать елку.

Реклама

Читайте также:

Более 70 пунктов приема деревьев установили в Киеве

В столице открыли 72 пункта приема елок. Об этом сообщили в КГГА. Они расположены преимущественно в городских парках, скверах и на территориях коммунальных предприятий по озеленению.

Чтобы утилизировать елку, достаточно принести ее в такой пункт и оставить. Важно, чтобы дерево было без украшений и полиэтилена. В дальнейшем коммунальщики заберут его на утилизацию. Ели, сосны и ели превращают в щепу. Она используется для удобрения растений, ведь способствует сохранению влаги в почве, защиты корневых систем от промерзания и стабилизации температурного режима.

Пункты в столице будут работать до 31 января. Их установили в каждом районе.

Киевляне сдают елки в пункты приема. Фото: Новини.LIVE

Где искать пункт приема в вашем районе?

Голосеевский район:

сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);

сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;

парк "Покол" (ул. Набережно-Корчеватская, 11);

сквер возле ст. м. "Лыбедская";

межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;

производственная база КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).

Дарницкий район:

фитнес парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);

парк имени воинов;

парк "Позняки";

парк "Прибрежный";

парк "Привокзальный";

сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;

производственная база КП СЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Деснянский район:

парк "Молодежный";

парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;

парк "Киото";

парк "Деснянский";

парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);

парк "Фестивальный";

производственная база КП СЗН Деснянского района — ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район:

пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;

парк возле озера Тельбин;

парк возле кинотеатра "Аврора";

сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;

бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);

сквер им.Кастуся Калиновского;

производственная база КП СЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).

Оболонский район:

парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;

парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;

сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;

производственная база КП СЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Печерский район:

сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);

сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);

производственная база КП СЗН Печерского района — ул.Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт — 8:00-16:00).

Подольский район:

сквер на ул. Вышгородской, 41;

сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);

сквер на просп. Европейского Союза, 76;

сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;

производственная база КП СЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).

Святошинский район

парк "Совки";

парк "Гамбургский";

сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);

сквер на ул. Подлесной, 2;

сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;

сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;

парк на ул. Ореста Васкула;

производственная база КП СЗН Святошинского района — ул. Мечты, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).

Соломенский район:

Соломенский ландшафтный парк;

парк "Орленок";

парк "Юность";

производственная база КП СЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).

Шевченковский район:

парк "Радуга";

парк "Сырецкий";

парк им. Тараса Шевченко;

Литературный сквер и не только. Еще больше адресов можно найти на сайте КГГА.

Напомним, мы рассказывали, как ухаживать за елкой в горшке.

Также мы писали, какой новогодний декор может стать опасным для вашего здоровья.