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Квітень прийде з дощем — якою буде погода у Києві завтра

31 березня 2025 18:45
Анастасія Писаненко - редактор
Якою буде погода у Києві 1 квітня - прогноз погоди на завтра
Сильний дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

Перший день квітня у Києві та області буде прохолодним і вологим. Вдень температура стане теплішою, однак через сильний вітер цього не буде помітно.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скріншот

Прогноз погоди у Києві на 1 квітня

За прогнозами синоптиків, 1 квітня в регіоні очікується хмарна погода. Уночі можливий невеликий дощ, а вдень опади стануть помірними.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. 

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, удень потеплішає до +8…+13 °С. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +7…+9 °С, а вдень температура становитиме близько +10 °С.

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, завтра у деяких областях буде дощова та прохолодна погода.

А за даними синоптиків, протягом тижня в Україні литимуть дощі. Водночас температура повітря максимально сягне +20 °С.

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