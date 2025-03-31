Якою буде погода у Києві 1 квітня - прогноз погоди на завтра

Квітень прийде з дощем — якою буде погода у Києві завтра
Перший день квітня у Києві та області буде прохолодним і вологим. Вдень температура стане теплішою, однак через сильний вітер цього не буде помітно.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди у Києві на 1 квітня
За прогнозами синоптиків, 1 квітня в регіоні очікується хмарна погода. Уночі можливий невеликий дощ, а вдень опади стануть помірними.
Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, удень потеплішає до +8…+13 °С. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +7…+9 °С, а вдень температура становитиме близько +10 °С.
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, завтра у деяких областях буде дощова та прохолодна погода.
А за даними синоптиків, протягом тижня в Україні литимуть дощі. Водночас температура повітря максимально сягне +20 °С.
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