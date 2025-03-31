Какой будет погода в Киеве 1 апреля - прогноз погоды на завтра

Сильный дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Первый день апреля в Киеве и области будет прохладным и влажным. Днем температура станет теплее, однако из-за сильного ветра этого не будет заметно.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Киеве на 1 апреля

По прогнозам синоптиков, 1 апреля в регионе ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой дождь, а днем осадки станут умеренными.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °С, днем потеплеет до +8...+13 °С. В Киеве ночью столбики термометров покажут +7...+9 °С, а днем температура составит около +10 °С.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, завтра в некоторых областях будет дождливая и прохладная погода.

А по данным синоптиков, в течение недели в Украине будут лить дожди. В то же время температура воздуха максимально достигнет +20 °С.