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Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві: ніжний фоторепортаж від Новини.LIVE

17 квітня 2023 20:00
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
У Києві розцвіли сакури — фото столичних японських дерев
Кияни фотографуються біля сакур у парку. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Сакура давно стала символом Японії. Проте квітуче дерево з казковою красою стало окрасою не лише для країни, де сходить сонце, а й для України. У столиці вже розквітли дивовижні дерева сакури.

Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва та зняв на фото цвітіння сакур.

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Зазвичай сакури розквітають наприкінці квітня, а їх цвіт тримається до двох тижнів, що становить середину травня. Проте цьогоріч весна мала доволі нетипову погоду, тож рожеві пуп'янки з'явилися набагато раніше, ніж зазвичай.

В Києві зростає найдовша в Україні алея сакур, яка розташована на бульварі Верховної Ради. Її довжина — 1402 метри, загалом висаджено 240 рослин.

Наш кореспондент сфотографував неймовірні дерева сакури у парку "Наталка", що на березі Дніпра в Оболонському районі столиці України міста Києва. Цей парк та сакури можна знайти вдовж Дніпра від гольф центру на Оболонській Набережній до Північного мосту. 

  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Цвітіння сакури в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, у ботанічному саду Києва розквітли магнолії. Тож мешканці та гості міста приходять помилуватися цим прекрасним цвітінням. До слова, у ботанічному саду ім. Фоміна зібрано 65 видів магнолієвих дерев.

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