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Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве: нежный фоторепортаж от Новини.LIVE

17 апреля 2023 20:00
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
В Киеве расцвели сакуры — фото столичных японских деревьев
Киевляне фотографируются возле сакур в парке. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Сакура давно стала символом Японии. Однако цветущее дерево со сказочной красотой стало украшением не только для страны, где восходит солнце, но и для Украины. В столице уже расцвели удивительные деревья сакуры.

Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам Киева и снял на фото цветение сакур.

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Обычно сакуры расцветают в конце апреля, а их цвет держится до двух недель, что составляет середину мая. Однако в этом году весна имела довольно нетипичную погоду, так что розовые бутоны появились намного раньше обычного.

В Киеве растет самая длинная в Украине аллея сакур, расположенная на бульваре Верховной Рады. Ее длина — 1402 метра, всего высажено 240 растений.

Наш корреспондент сфотографировал невероятные деревья сакуры в парке "Наталка" на берегу Днепра в Оболонском районе столицы Украины города Киева. Этот парк и сакуры можно найти вдоль Днепра от гольф-центра на Оболонской Набережной до Северного моста.

  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Цветение сакуры в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Напомним, в ботаническом саду Киева расцвели магнолии. Жители и гости города приходят полюбоваться этим прекрасным цветением. К слову, в ботаническом саду им. Фомина собрано 65 видов магнолиевых деревьев.

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