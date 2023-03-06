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Квітковий бум у столиці: як кияни та магазини готуються до 8 березня

6 березня 2023 20:25
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Скільки коштують тюльпани в Києві на 8 березня
Кияни готуються вітати жінок зі святом
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

До Міжнародного жіночого дня залишились лічені дні. В Україні тривають дискусії щодо того, яким же має бути день 8 березня — вихідним чи буднім. А проте, це не заважає власникам квіткових крамниць готуватися до свята та виставляти на вітрини пишні букети з троянд, тюльпанів, гортензій, орхідей та інших екзотичних квітів.

Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва, щоб оглянути пропозиції від флористів.

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Які ціни за квіти пропонують власники магазинів

Вулиці Києва напередодні Міжнародного жіночого дня буквально "розквітли". Кияни вже цікавляться цінами та вибором. Продавці розповіли, що найбільший попит мають тюльпани та троянди, проте до ажіотажу ще далеко. Ціни на квіти теж доволі різні. 

До прикладу, за один тюльпан подекуди доведеться заплатити від 40 гривень. Найвища ціна, яку вдалося дізнатися — 65. А от троянди значно дорожчі: за найменші скромні бутони ціни варіюються від 80 гривень та навіть до 140 гривень за гілку. Ціни за кольори квітів практично не відрізняються.

Продавці кажуть, що найвизначнішим критерієм для ціни є "походження" квітки та сорт, тож імпортні найдорожчі. Декоративні гілочки інших рослин, а також обгортка також дещо подорожчали. В середньому букет із 15 троянд коштуватиме від 1150 до 1300 гривень. Тюльпани ж обійдуться відносно дешевше — букет на 15 квітів вартуватиме приблизно від 700 гривень, а подекуди ціна сягає 1000 гривень.

Що кажуть кияни про святкування 8 березня

Мешканці Києва вже цікавляться цінами та розглядають вітрини. Киянка Ірина розповіла, що завжди вітає рідних зі святом, тож заздалегідь цікавиться цінами та товаром, аби знайти найвигідніший варіант. А от киянин Михайло сказав, що у сім'ї не заведено дарувати букети, мовляв, тож в цей день просто вітають жінок та можуть зібратися на святковий обід чи вечерю, а от квіти придбати треба для колег, як "символічний" подарунок.

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

тюльпани 8 березня

Фото: Новини.LIVE

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