Сколько стоят тюльпаны в Киеве на 8 марта

Цветочный бум в столице: как киевляне и магазины готовятся к 8 марта
До Международного женского дня остались считанные дни. В Украине продолжаются дискуссии о том, каким должен быть день 8 марта, — выходным или будним. Однако это не мешает владельцам цветочных магазинов готовиться к празднику и выставлять на витрины пышные букеты из роз, тюльпанов, гортензий, орхидей и других экзотических цветов.
Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам Киева, чтобы осмотреть предложения от флористов.
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Какие цены на цветы предлагают владельцы магазинов
Улицы Киева в канун Международного женского дня буквально "расцвели". Киевляне уже интересуются ценами и выбором. Продавцы рассказали, что наибольшим спросом пользуются тюльпаны и розы, но до ажиотажа еще далеко. Цены на них тоже довольно разные.
К примеру, за один тюльпан иногда придется заплатить от 40 гривен. Самая высокая цена, которую удалось узнать, — 65. А вот розы значительно дороже: за самые маленькие скромные бутоны цены варьируются от 80 гривен и даже до 140 гривен за ветку. Цены за окраску цветов практически не отличаются.
Продавцы говорят, что наиболее важным критерием для цены является "происхождение" цветка и сорт, поэтому импортные самые дорогие. Декоративные веточки других растений, а также обертка несколько подорожали. В среднем букет из 15 роз обойдется от 1150 до 1300 гривен. Тюльпаны обойдутся относительно дешевле — букет на 15 цветов будет стоить примерно от 700 гривен, а иногда цена достигает 1000 гривен.
Что говорят киевляне о праздновании 8 марта
Жители Киева интересуются ценами и рассматривают витрины. Киевлянка Ирина рассказала, что всегда поздравляет родных с праздником, поэтому заранее интересуется ценами и товаром, чтобы найти самый выгодный вариант. А вот киевлянин Михаил сказал, что в семье не принято дарить букеты, потому все поздравляют друг друга и могут собраться на праздничный обед или ужин, а вот цветы приобрести ему нужно для коллег, как "символический" подарок.
Фото: Новини.LIVE