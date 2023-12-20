Лазня, елінг та корти — у голови поліції Київщини виявили розкішний маєток

Маєток голови поліції Київщини. Фото: hromadske

У голови поліції Київської області Анатолія Щадило виявили маєток на 250 квадратів з лазнею, елінгом, гостьовим будинком, власним пірсом та тенісним кортом. Майно розташоване під Києвом, у селі Проців.

Про це йдеться у розслідування видання hromadske.

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Що відомо про будівництво та вартість маєтку

Зазначається, що Щадило розпочав будувати маєток на початку 2014 року. На той час чоловік обіймав посаду заступника голови міліції Волинської області Олександра Терещука. Маєток та решту будівель звели за 2,5 роки. Тобто до 2017 року будівництво було завершеним.

З'ясувалось, що ділянки у селі Проців Анатолій Щадило купував у різний час за 300 000 гривень. Втім, на сьогодні земельна ділянка на 6 соток у цьому населеному пункті коштуватиме щонайменше 20 000 доларів.

Тож, пояснити дешеву вартість землі на той час можна її призначенням. Адже територія призначена не для забудови, а для садівництва. Однак на території маєтку можна помітити лазню, елінг, гостьовий будинок, тенісний корт, гараж та власний пірс.

Розташування маєтку. Фото: hromadske

Нагадаємо, що раніше ДБР провело обшуки у маєтку одеського військкома Євгена Борисова в Марбельї, Іспанія. Все майно ексвійськового наразі арештовано.

Додамо, що народний депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев задекларував загалом 734 068 грн власних доходів. Окрім того, проживає депутат в величезному будинку на 269 квадратних метрів у Київській області.