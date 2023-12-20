Баня, эллинг и корты — у главы полиции Киевщины обнаружили роскошное поместье

Имение у главы полиции Киевщины. Фото: hromadske

У главы полиции Киевской области Анатолия Щадило обнаружили поместье на 250 квадратов с баней, эллингом, гостевым домом, собственным пирсом и теннисным кортом. Имущество находится под Киевом, в селе Процев.

Об этом говорится в расследовании издания hromadske.

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Что известно о строительстве и стоимости поместья

Отмечается, что Щадило начал строить имение в начале 2014 года. В то время мужчина занимал должность заместителя главы милиции Волынской области Александра Терещука. Имение и остальные здания возвели за 2,5 года. То есть, к 2017 году строительство было завершено.

Выяснилось, что участки в селе Процив Анатолий Щадило покупал в разное время за 300 000 гривен. Впрочем, на сегодняшний день земельный участок на 6 соток в этом населенном пункте обойдется не менее 20 000 долларов.

Поэтому объяснить дешевую стоимость земли того времени можно ее назначением. Ведь территория предназначена не для застройки, а садоводства. Однако на территории имения можно увидеть баню, эллинг, гостевой дом, теннисный корт, гараж и собственный пирс.

Расположение поместья. Фото: hromadske

Напомним, что ранее ДБР провело обыски в имении одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье, Испания. Все имущество эксвоенного арестовано.

Добавим, что народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев задекларировал в общей сложности 734068 грн собственных доходов. Кроме того, проживает депутат в огромном доме на 269 квадратных метров в Киевской области.