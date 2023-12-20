Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Баня, эллинг и корты — у главы полиции Киевщины обнаружили роскошное поместье arrow

Баня, эллинг и корты — у главы полиции Киевщины обнаружили роскошное поместье

20 декабря 2023 19:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Баня, эллинг и корты — у главы полиции Киевщины обнаружили роскошное поместье
Имение у главы полиции Киевщины. Фото: hromadske
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

У главы полиции Киевской области Анатолия Щадило обнаружили поместье на 250 квадратов с баней, эллингом, гостевым домом, собственным пирсом и теннисным кортом. Имущество находится под Киевом, в селе Процев.

Об этом говорится в расследовании издания hromadske.

Читайте также:

Что известно о строительстве и стоимости поместья

Отмечается, что Щадило начал строить имение в начале 2014 года. В то время мужчина занимал должность заместителя главы милиции Волынской области Александра Терещука. Имение и остальные здания возвели за 2,5 года. То есть, к 2017 году строительство было завершено.

Выяснилось, что участки в селе Процив Анатолий Щадило покупал в разное время за 300 000 гривен. Впрочем, на сегодняшний день земельный участок на 6 соток в этом населенном пункте обойдется не менее 20 000 долларов.

Поэтому объяснить дешевую стоимость земли того времени можно ее назначением. Ведь территория предназначена не для застройки, а садоводства. Однако на территории имения можно увидеть баню, эллинг, гостевой дом, теннисный корт, гараж и собственный пирс.

null
Расположение поместья. Фото: hromadske

Напомним, что ранее ДБР провело обыски в имении одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье, Испания. Все имущество эксвоенного арестовано.

Добавим, что народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев задекларировал в общей сложности 734068 грн собственных доходов. Кроме того, проживает депутат в огромном доме на 269 квадратных метров в Киевской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме