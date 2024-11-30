В Україні ліквідатора ЧАЕС вимагали повернути виплачену пенсію

Київський районний суд Одеси. Фото: сайт суду

В Україні ліквідатора аварії на ЧАЕС через суд вимагали повернути кошти. Він отримав майже 10 тисяч гривень пенсії.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Чоловік був евакуйований у 1986 році із зони відчуження ЧАЕС та має статус учасника ліквідації наслідків аварії. Влітку 2022 року він звернувся до Пенсійного фонду щодо отримання пенсії за віком, яку йому погодили в розмірі 3044 гривень.

Але вже у грудні того ж року виплата пенсії припинилась через нижчий вік, аніж необхідний для отримання пенсії — 59 років. У ПФУ вимагали чоловіка повернути виплачені кошти, сума яких становила 9721 гривень.

Рішення суду

Суд визнав протиправними дії Пенсійного фонду щодо відмови в призначенні та припиненні виплати пенсії громадянину. Тому рішення було скасоване й ПФУ зобов'язали відновити виплату пенсії ліквідатору ЧАЕС.

Нагадаємо, на Київщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пройшов ВЛК та отримав дві повістки, але проігнорував їх.

Також ми писали, що у Хмельницькій області судили чоловіка, який стежив за переміщенням співробітників ТЦК.