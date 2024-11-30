В Украине ликвидатора ЧАЭС потребовали вернуть выплаченную пенсию

Ликвидатора ЧАЭС просили вернуть деньги с пенсии — что решил суд
В Украине ликвидатора аварии на ЧАЭС через суд потребовали вернуть деньги. Он получил около 10 тысяч гривен пенсии.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решени.
Детали дела
Мужчина был эвакуирован в 1986 году из зоны отчуждения ЧАЭС и имеет статус участника ликвидации последствий аварии. Летом 2022 года он обратился в Пенсионный фонд о получении пенсии по возрасту, которую ему согласовали в размере 3044 гривен.
Но уже в декабре того же года выплата пенсии прекратилась из-за низкого возраста, чем тот, который необходимый для получения пенсии — 59 лет. В ПФУ потребовали мужчину вернуть выплаченные средства, сумма которых составила 9721 гривен.
Решение суда
Суд признал противоправными действия Пенсионного фонда по отказу в назначении и прекращении выплаты пенсии гражданину. Поэтому решение было отменено и ПФУ обязали возобновить выплату пенсии ликвидатору ЧАЭС.
Напомним, в Киевской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он прошел ВВК и получил две повестки, но проигнорировал их.
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