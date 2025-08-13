Погода в Києві 14 серпня — прогноз від синоптиків

Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Упродовж більшої частини дня у Києві та по області переважатиме похмура погода, а ближче до вечора небо поступово проясниться. Опадів не очікується.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та по області 14 серпня

Температура повітря вночі становитиме +18...+20°C, вранці знизиться до +17°C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+26°C, а ввечері знову опустяться до +22°C.

Реклама

Карта температур в Києві та по області 14 серпня. Фото: скриншот

Атмосферний тиск коливатиметься в межах 752–753 мм рт. ст., вологість — від 40% до 75%. Вітер буде північно-західним зі швидкістю до 2 м/с.

Нагадаємо, астросиноптики попередили про високу геомагнітну активність — чи будуть магнітні бурі.

Реклама

Тим часом синоптики вважають, що в Україні вже за кілька років кардинально зміниться клімат, а деякі області можуть перетворитися на пустелю.