Погода в Киеве 14 августа — прогноз от синоптиков

Летние температуры идут на спад — прогноз погоды в Киеве завтра
В течение большей части дня в Киеве и по области будет преобладать пасмурная погода, а ближе к вечеру небо постепенно прояснится. Осадков не ожидается.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Погода в Киеве и по области 14 августа
Температура воздуха ночью составит +18...+20 °C, утром снизится до +17 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +25...+26 °C, а вечером снова опустятся до +22 °C.
Атмосферное давление будет колебаться в пределах 752-753 мм рт. ст., влажность — от 40% до 75%. Ветер будет северо-западным со скоростью до 2 м/с.
Напомним, астросиноптики предупредили о высокой геомагнитной активности — будут ли магнитные бури.
Тем временем синоптики считают, что в Украине уже через несколько лет кардинально изменится климат, а некоторые области могут превратиться в пустыню.
Читайте Новини.LIVE!