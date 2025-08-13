Погода в Киеве 14 августа — прогноз от синоптиков

Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В течение большей части дня в Киеве и по области будет преобладать пасмурная погода, а ближе к вечеру небо постепенно прояснится. Осадков не ожидается.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Реклама

Читайте также:

Погода в Киеве и по области 14 августа

Температура воздуха ночью составит +18...+20 °C, утром снизится до +17 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +25...+26 °C, а вечером снова опустятся до +22 °C.

Карта температур в Киеве и по области 14 августа. Фото: скриншот

Атмосферное давление будет колебаться в пределах 752-753 мм рт. ст., влажность — от 40% до 75%. Ветер будет северо-западным со скоростью до 2 м/с.

Напомним, астросиноптики предупредили о высокой геомагнитной активности — будут ли магнитные бури.

Тем временем синоптики считают, что в Украине уже через несколько лет кардинально изменится климат, а некоторые области могут превратиться в пустыню.