Прогноз погоди в Києві на завтра 23 вересня від Укргідрометцентру

Літнє тепло не залишає Київ — чого очікувати від погоди в столиці завтра
22 вересня 2024 16:19
Літня погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Києві та області завтра, 23 вересня, очікується літньою. Температура повітря підвищиться до +25 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Читайте також:
Прогноз погоди в Києві 23 вересня
У столичному регіоні очікується невелика хмарність. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається.
Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C;
- у Києві вночі близько +10 °C, вдень +22...+24 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 23 вересня буде теплою та переважно сонячною. А жителів тимчасово окупованого Криму вона попередила про дощі з грозами.
Також метеорологи розповіли про наслідки спалахів на Сонці 22 вересня. За прогнозами, у неділю на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.
Читайте Новини.LIVE!