Прогноз погоди в Києві на завтра 23 вересня від Укргідрометцентру

Літня погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 23 вересня, очікується літньою. Температура повітря підвищиться до +25 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столичному регіоні очікується невелика хмарність. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C;

у Києві вночі близько +10 °C, вдень +22...+24 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 23 вересня буде теплою та переважно сонячною. А жителів тимчасово окупованого Криму вона попередила про дощі з грозами.

Також метеорологи розповіли про наслідки спалахів на Сонці 22 вересня. За прогнозами, у неділю на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.