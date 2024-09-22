Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Літнє тепло не залишає Київ — чого очікувати від погоди в столиці завтра arrow

Літнє тепло не залишає Київ — чого очікувати від погоди в столиці завтра

22 вересня 2024 16:19
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 23 вересня від Укргідрометцентру
Літня погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 23 вересня, очікується літньою. Температура повітря підвищиться до +25 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Києві 23 вересня

У столичному регіоні очікується невелика хмарність. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C;
  • у Києві вночі близько +10 °C, вдень +22...+24 °C.
null
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 23 вересня буде теплою та переважно сонячною. А жителів тимчасово окупованого Криму вона попередила про дощі з грозами. 

Також метеорологи розповіли про наслідки спалахів на Сонці 22 вересня. За прогнозами, у неділю на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

погода Київ Укргідрометцентр осінь прогноз погоди температура повітря

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:19 Літнє тепло не залишає Київ — чого очікувати від погоди в столиці завтра

16:16 На Донеччині дві жінки загинули внаслідок удару російських загарбників по шахті

16:10 Безплатний проїзд у київському метро — хто має право в 2024 році

15:56 Прогноз погоди в Одесі — початок тижня буде по-літньому теплим

15:40 Понад добу в морі на гумовому човні — у WSJ розкрили деталі звільнення острова Зміїний

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

15:33 На Львівщині спека не відступить — синоптики попереджають про небезпеку завтра

15:18 А у нас гуляночка — депутатка з Одещини відпочиває на Майорці під час війни

15:06 Оплата праці під час повітряних тривог — що треба знати українським робітникам

14:48 Разом звалилися у криницю — на Одещині врятували кота і собаку

14:39 Синоптикиня Наталка Діденко попередила про грозові дощі завтра в одному з регіонів України

16:19 Літнє тепло не залишає Київ — чого очікувати від погоди в столиці завтра

16:16 На Донеччині дві жінки загинули внаслідок удару російських загарбників по шахті

16:10 Безплатний проїзд у київському метро — хто має право в 2024 році

15:56 Прогноз погоди в Одесі — початок тижня буде по-літньому теплим

15:40 Понад добу в морі на гумовому човні — у WSJ розкрили деталі звільнення острова Зміїний

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

15:33 На Львівщині спека не відступить — синоптики попереджають про небезпеку завтра

15:18 А у нас гуляночка — депутатка з Одещини відпочиває на Майорці під час війни

15:06 Оплата праці під час повітряних тривог — що треба знати українським робітникам

14:48 Разом звалилися у криницю — на Одещині врятували кота і собаку

14:39 Синоптикиня Наталка Діденко попередила про грозові дощі завтра в одному з регіонів України

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації