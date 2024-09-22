Прогноз погоды в Киеве на завтра 23 сентября от Укргидрометцентра

Летняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 23 сентября, ожидается летней. Температура воздуха повысится до +25 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столичном регионе ожидается небольшая облачность. Синоптики отмечают, что осадков не предполагается.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +6...+11 °C, днем +20...+25 °C;

в Киеве ночью около +10 °C, днем +22...+24 °C.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 23 сентября будет теплой и преимущественно солнечной. А жителей временно оккупированного Крыма она предупредила о дождях с грозами.

Также метеорологи рассказали о последствиях вспышек на Солнце 22 сентября. По прогнозам, в воскресенье на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.