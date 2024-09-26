Погода у Києві 27 вересня — прогноз від Укргідрометцентру на п'ятницю

Кияни милуються сонцем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода продовжує тішити киян теплими осінніми днями. У Києві та області завтра, 27 вересня, не прогнозують опадів, буде мінлива хмарність та комфортна температура повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди у Києві та області 27 вересня

У Київській області прогнозують мінливу хмарність без дощів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °С, а вдень подекуди потепліє до +23...+28 °С.

У Києві вночі температура повітря опуститься до +15+17 °С, а вдень позначки зупиняться на відмітці +23...+28 °С. Опадів в столиці не очікують. Регіоном віятиме південний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода у Київській області 27 вересня. Фото: скриншот

Погода у Київській області 27 вересня. Фото: скриншот

Погода у Київській області 27 вересня. Фото: скриншот

Пожежна небезпека у Київській області

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попередили, що у Києві та по області, крім Тетерева, буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 27-29 вересня. Мешканців регіону просять бути обережними, оскільки погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та розповсюдженню пожеж у випадку розведення відкритого вогню.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду у Харкові та Львові на завтра, 27 вересня. Зокрема західний регіон накриють дощі з грозами.