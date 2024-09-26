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Лето еще задержится в Киеве — прогноз погоды на завтра

26 сентября 2024 14:38
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Киеве 27 сентября — прогноз от Укргидрометцентра на пятницу
Киевляне любуются солнцем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода продолжает радовать киевлян теплой осенью. В Киеве и области завтра, 27 сентября, не прогнозируют осадки, будет переменная облачность и комфортная температура воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киеве и области 27 сентября

В Киевской области прогнозируют переменную облачность без дождей. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, а днем кое-где потеплеет до +23...+28 °С.

В Киеве ночью температура воздуха опустится до +15+17 °С, а днем отметки остановятся на отметке +23...+28 °С. Осадков столице не ожидают. В регионе будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Киевская область погода
Погода в Киевской области 27 сентября. Фото: скриншот
Погода Киевская область
Погода в Киевской области 27 сентября. Фото: скриншот
Погода Киевская область
Погода в Киевской области 27 сентября. Фото: скриншот

Пожарная опасность в Киевской области

пожарная опасность Киевская область
Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупредили, что в Киеве и по области кроме Тетерева будет чрезвычайный уровень пожарной опасности в течение 27-29 сентября. Жителей региона просят соблюдать осторожность, поскольку погодные условия будут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в случае разведения открытого огня.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Харькове и Львове на завтра, 27 сентября. В частности, западный регион накроют дожди с грозами.

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