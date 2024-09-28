Прогноз погоди у Києві 28 вересня — стає прохолодно

Літо відступає з Київщини — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра
У Київській області у неділю, 29 вересня, варто очікувати короткочасні дощі, погода стане значно прохолоднішою. Температура повітря дещо знизиться, максимальний показник сягатиме +23 °С.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Погода в Київській області 28 вересня
У столиці та області очікується мінлива хмарність. Вночі обійдеться без опадів, але вдень місцями можливий короткочасний дощ.
Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +11...+16 °С, вдень +19...+24 °С;
- у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +21...+23 °С.
Нагадаємо, синоптики Львівського центру гідрометеорології попередили мешканців регіону про сильні зливи з грозами в неділю.
Також США приходить до тями після нищівного урагану "Хелен", який забрав життя десятків людей та знищив квартали.
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