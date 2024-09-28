Прогноз погоди у Києві 28 вересня — стає прохолодно

Люди під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

У Київській області у неділю, 29 вересня, варто очікувати короткочасні дощі, погода стане значно прохолоднішою. Температура повітря дещо знизиться, максимальний показник сягатиме +23 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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У столиці та області очікується мінлива хмарність. Вночі обійдеться без опадів, але вдень місцями можливий короткочасний дощ.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +11...+16 °С, вдень +19...+24 °С;

у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +21...+23 °С.

Погода в Києві 29 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики Львівського центру гідрометеорології попередили мешканців регіону про сильні зливи з грозами в неділю.

Також США приходить до тями після нищівного урагану "Хелен", який забрав життя десятків людей та знищив квартали.