Прогноз погоды в Киеве 28 сентября - становится прохладно

Люди под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киевской области в воскресенье, 29 сентября, следует ожидать кратковременные дожди, погода станет гораздо прохладнее. Температура воздуха несколько снизится, максимальный показатель будет достигать +23 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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В столице и области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днем местами возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11...+16 °С, днем +19...+24 °С;

в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +21...+23 °С.

Погода в Киеве 29 сентября. Фото: скриншот

Напомним, синоптики Львовского центра гидрометеорологии предупредили жителей региона о сильных ливнях с грозами в воскресенье.

Также США приходит в себя после сокрушительного урагана "Хелен", унесшего жизни десятков человек и уничтожившего кварталы.