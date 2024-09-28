Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Лето отступает с Киевщины — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра arrow

Лето отступает с Киевщины — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

28 сентября 2024 16:33
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве 28 сентября - становится прохладно
Люди под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Киевской области в воскресенье, 29 сентября, следует ожидать кратковременные дожди, погода станет гораздо прохладнее. Температура воздуха несколько снизится, максимальный показатель будет достигать +23 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киевской области 28 сентября

В столице и области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днем местами возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +11...+16 °С, днем +19...+24 °С;
  • в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +21...+23 °С.
погода в Киеве
Погода в Киеве 29 сентября. Фото: скриншот

Напомним, синоптики Львовского центра гидрометеорологии предупредили жителей региона о сильных ливнях с грозами в воскресенье.

Также США приходит в себя после сокрушительного урагана "Хелен", унесшего жизни десятков человек и уничтожившего кварталы.

Киев Украина синоптик погода в Украине температура воздуха

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:45 Строил блокпост для оккупантов — как суд на Харьковщине наказал мужчину

16:45 Прогноз погоды в Одессе — еще не стоит прятать купальники

16:33 Лето отступает с Киевщины — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

16:14 В ГУР подтвердили ликвидацию полковника росармии, готовившего пилотов "шахедов"

16:05 Мобилизация многодетных родителей — кто из одесситов может пойти служить

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

15:46 Аренда банковской ячейки — сколько стоит услуга в украинских банках

15:36 Шествие ко Дню Защитников — парамедик объяснил, почему стало больше ампутаций

15:30 Нажилась на ремонте укрытия — на Одесчине будут судить чиновницу райсовета, фото

15:13 На Львовщине выявили реабилитационный центр, где издевались над детьми — Лубинец

15:03 Под Москвой ликвидировали военного преступника Алексея Коломейцева, — СМИ

16:45 Строил блокпост для оккупантов — как суд на Харьковщине наказал мужчину

16:45 Прогноз погоды в Одессе — еще не стоит прятать купальники

16:33 Лето отступает с Киевщины — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

16:14 В ГУР подтвердили ликвидацию полковника росармии, готовившего пилотов "шахедов"

16:05 Мобилизация многодетных родителей — кто из одесситов может пойти служить

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

15:46 Аренда банковской ячейки — сколько стоит услуга в украинских банках

15:36 Шествие ко Дню Защитников — парамедик объяснил, почему стало больше ампутаций

15:30 Нажилась на ремонте укрытия — на Одесчине будут судить чиновницу райсовета, фото

15:13 На Львовщине выявили реабилитационный центр, где издевались над детьми — Лубинец

15:03 Под Москвой ликвидировали военного преступника Алексея Коломейцева, — СМИ

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд