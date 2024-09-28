Прогноз погоды в Киеве 28 сентября - становится прохладно

Лето отступает с Киевщины — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра
В Киевской области в воскресенье, 29 сентября, следует ожидать кратковременные дожди, погода станет гораздо прохладнее. Температура воздуха несколько снизится, максимальный показатель будет достигать +23 °С.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Погода в Киевской области 28 сентября
В столице и области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днем местами возможен кратковременный дождь.
Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +11...+16 °С, днем +19...+24 °С;
- в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +21...+23 °С.
Напомним, синоптики Львовского центра гидрометеорологии предупредили жителей региона о сильных ливнях с грозами в воскресенье.
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