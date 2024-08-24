Прем'єр-міністрка Литви відвідала Київ у День Незалежності України

Прем’єр-міністер Литви Інгрід Шимоніте та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністрка Литви Інгрід Шимоніте завітала до Києва у День Незалежності України. Литовські виробники готові надати нам допомогу у вигляді генераторів та сонячних панелей.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у суботу, 24 серпня.

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Шмигаль висловив радість з приводу візиту і назвав Шимоніте справжнім другом України, підкресливши важливість цього візиту в такий особливий для країни день.

Візит Шимоніте до Києва. Фото: Денис Шмигаль

Він подякував Литві за підтримку України та надання різного роду допомоги, зокрема в енергетичній сфері. За словами прем'єр-міністра, литовські виробники готові надати Україні допомогу у вигляді генераторів та сонячних панелей. Крім того, Шмигаль підкреслив участь Литви в різних міжнародних коаліціях на підтримку України.

Прем’єр-міністер Литви Інгрід Шимоніте під час візиту до України. Фото: Денис Шмигаль

"Запросив Литву долучитися до ініціативи із закупівлі українського озброєння і військової техніки в наших виробників. Ми також зацікавлені у створенні в Україні спільних інноваційних виробничих потужностей, які працюватимуть для Збройних сил. Наголосив, що посилення ППО залишається нашим пріоритетом", — зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що Литва продовжує бути близьким і надійним партнером України в боротьбі за незалежність і справедливість.