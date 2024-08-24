Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Литва готова посилити допомогу Україні в енергетиці — до Києва завітала прем'єр-міністрка arrow

Литва готова посилити допомогу Україні в енергетиці — до Києва завітала прем'єр-міністрка

24 серпня 2024 17:36
Валерія Барановська - редактор
Прем'єр-міністрка Литви відвідала Київ у День Незалежності України
Прем’єр-міністер Литви Інгрід Шимоніте та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль
Валерія Барановська - редактор

Прем'єр-міністрка Литви Інгрід Шимоніте завітала до Києва у День Незалежності України. Литовські виробники готові надати нам допомогу у вигляді генераторів та сонячних панелей.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у суботу, 24 серпня.

Читайте також:

Візит прем'єр-міністрки Литви до України

Шмигаль висловив радість з приводу візиту і назвав Шимоніте справжнім другом України, підкресливши важливість цього візиту в такий особливий для країни день.

Прем'р-міністр Литви в Києві
Візит Шимоніте до Києва. Фото: Денис Шмигаль

Він подякував Литві за підтримку України та надання різного роду допомоги, зокрема в енергетичній сфері. За словами прем'єр-міністра, литовські виробники готові надати Україні допомогу у вигляді генераторів та сонячних панелей. Крім того, Шмигаль підкреслив участь Литви в різних міжнародних коаліціях на підтримку України.

Прем’єр-міністер Литви Інгрід Шимоніте
Прем’єр-міністер Литви Інгрід Шимоніте під час візиту до України. Фото: Денис Шмигаль

"Запросив Литву долучитися до ініціативи із закупівлі українського озброєння і військової техніки в наших виробників. Ми також зацікавлені у створенні в Україні спільних інноваційних виробничих потужностей, які працюватимуть для Збройних сил. Наголосив, що посилення ППО залишається нашим пріоритетом", — зазначив прем'єр-міністр.

Він додав, що Литва продовжує бути близьким і надійним партнером України в боротьбі за незалежність і справедливість.

Також важливі новини дня по темі:

Денис Шмигаль Литва військова допомога День Незалежності Україна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:39 Зеленський та Шольц обговорили використання заморожених активів Росії для України

17:36 Литва готова посилити допомогу Україні в енергетиці — до Києва завітала прем'єр-міністрка

17:35 Скандал у лікарні на Одещині — у закладі оновили меню для пацієнтів

17:19 У Сумах продунав вибух — подробиці

17:09 В Міненерго повідомили, чи готова Україна до зимових відключень

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

17:00 Куди подівся хек на 8 млн грн — Кіпер розкритикував медзаклад на Одещині за харчування військових

16:56 Точаться дискусії — Дуда розповів про співпрацю України та Польщі в межах НАТО

16:45 Зеленський повідомив про створення значно швидших далекобійних ракет

16:40 На погрудді Пушкіну в Одесі з'явилися заклики щодо його демонтажу

17:39 Зеленський та Шольц обговорили використання заморожених активів Росії для України

17:36 Литва готова посилити допомогу Україні в енергетиці — до Києва завітала прем'єр-міністрка

17:35 Скандал у лікарні на Одещині — у закладі оновили меню для пацієнтів

17:19 У Сумах продунав вибух — подробиці

17:09 В Міненерго повідомили, чи готова Україна до зимових відключень

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

17:00 Куди подівся хек на 8 млн грн — Кіпер розкритикував медзаклад на Одещині за харчування військових

16:56 Точаться дискусії — Дуда розповів про співпрацю України та Польщі в межах НАТО

16:45 Зеленський повідомив про створення значно швидших далекобійних ракет

16:40 На погрудді Пушкіну в Одесі з'явилися заклики щодо його демонтажу

16:37 Тисячі одиниць до осені — прем'єр Литви анонсувала великий пакет допомоги Україні

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті