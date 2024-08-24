Премьер-министр Литвы посетила Киев в День Независимости Украины

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните посетила Киев в День Независимости Украины. Литовские производители готовы оказать помощь в виде генераторов и солнечных панелей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в субботу, 24 августа.

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Шмыгаль выразил радость по поводу визита и назвал Шимоните настоящим другом Украины, подчеркнув важность этого визита в особый для страны день.

Визит Шимоните в Киев. Фото: Денис Шмыгаль

Он поблагодарил Литву за поддержку Украины и оказание разного рода помощи, в частности в энергетической сфере. По словам премьер-министра, литовские производители готовы предоставить Украине помощь в виде генераторов и солнечных панелей. Кроме того, Шмыгаль подчеркнул участие Литвы в разных международных коалициях в поддержку Украины.

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните во время визита в Украину. Фото: Денис Шмыгаль

"Пригласил Литву присоединиться к инициативе по закупке украинского вооружения и военной техники у наших производителей. Мы также заинтересованы в создании в Украине общих инновационных производственных мощностей, которые будут работать для Вооруженных сил. Он подчеркнул, что усиление ПВО остается нашим приоритетом", — отметил премьер-министр.

Он добавил, что Литва продолжает быть близким и надежным партнером Украины по борьбе за независимость и справедливость.