Прогноз погоди у Києві на завтра 8 лютого від Укргідрометцентру

Люті морози сунуть на Київ — синоптики дали прогноз на завтра
Погода у Києві та області завтра, 9 лютого, буде морозною, проте без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві та області 9 лютого
За прогнозами синоптиків, у неділю на території Київської області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
На дорогах області місцями можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -6…-11°C, вдень -1…-6°C.
У Києві теж буде хмарно. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -7…-9 °C, вдень прогнозують -3…-5 °C.
Також ми писали, що жителям Харкова варто підготуватися до сильних морозів, які вдарять у місті вже найближчим часом.
Раніше синоптики попередили про небезпечне явище, яке насувається на Одещину.
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