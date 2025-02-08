Прогноз погоди у Києві на завтра 8 лютого від Укргідрометцентру

Дівчина перебуває на вулиці у морозну погоду. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Києві та області завтра, 9 лютого, буде морозною, проте без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 9 лютого

За прогнозами синоптиків, у неділю на території Київської області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

На дорогах області місцями можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -6…-11°C, вдень -1…-6°C.

У Києві теж буде хмарно. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -7…-9 °C, вдень прогнозують -3…-5 °C.

Прогноз погоди у Києві 9 лютого

Також ми писали, що жителям Харкова варто підготуватися до сильних морозів, які вдарять у місті вже найближчим часом.

Раніше синоптики попередили про небезпечне явище, яке насувається на Одещину.