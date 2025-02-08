Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 февраля от Укргидрометцентра

В Киеве ударят лютые морозы — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 9 февраля, будет морозной, однако без осадков. На дорогах местами гололедица.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 9 февраля
По прогнозам синоптиков, в воскресенье на территории Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
На дорогах области местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит -6...-11 °C, днем -1...-6 °C.
В Киеве тоже будет облачно. Столбики термометров ночью опустятся до -7...-9 °C, днем прогнозируют -3...-5 °C.
Также мы писали, что жителям Харькова стоит подготовиться к сильным морозам, которые ударят в городе уже в ближайшее время.
Ранее синоптики предупредили об опасном явлении, которое надвигается на Одесскую область.
Читайте Новини.LIVE!