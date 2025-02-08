Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 февраля от Укргидрометцентра

Девушка находится на улице в морозную погоду. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 9 февраля, будет морозной, однако без осадков. На дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 9 февраля

По прогнозам синоптиков, в воскресенье на территории Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

На дорогах области местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит -6...-11 °C, днем -1...-6 °C.

В Киеве тоже будет облачно. Столбики термометров ночью опустятся до -7...-9 °C, днем прогнозируют -3...-5 °C.

Прогноз погоды в Киеве 9 февраля

Также мы писали, что жителям Харькова стоит подготовиться к сильным морозам, которые ударят в городе уже в ближайшее время.

Ранее синоптики предупредили об опасном явлении, которое надвигается на Одесскую область.