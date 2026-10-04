У Києві виконали лише 15% рекомендацій після перевірок укриттів - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

У Києві після перевірок укриттів виконали лише близько 15% рекомендацій Офісу омбудсмана щодо усунення виявлених недоліків. Водночас під час моніторингових візитів фіксували випадки, коли укриття офіційно розраховане на сотні людей, але фактично може вмістити значно менше.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів журналістці Новини.LIVE Марії Гураль у розслідуванні проєкту "Наша справа".

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У Києві низький рівень виконання рекомендацій

Дмитро Лубінець повідомив в межах розслідування Новини.LIVE "Наша Справа", що у 2025 році після проведених перевірок Офіс омбудсмана надав органам влади та відповідальним за стан укриттів понад 4 тисячі рекомендацій. Йдеться про необхідність усунення недоліків, які виявили під час моніторингових візитів.

Лубінець зазначив, що рівень виконання рекомендацій суттєво відрізняється залежно від регіону.

"За 2025 рік ми напрацювали більше, ніж 4000 рекомендацій до різних органів влади, до балансу отримувачів цих укриттів. Всі наші рекомендації мають бути виконані. Так, у нас є дуже позитивні приклади. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати. У нас Черкаський регіон, рівень виконання наших рекомендацій практично під 80%, Івано-Франківський регіон 75%. Але є регіони, в яких рівень виконання 15%. Київ обстрілюється зараз максимально активно Російською Федерацією. Рівень виконання наших рекомендацій 15%", — приголомшив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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Укриття не відповідають заявленій місткості

За результатами моніторингів Офісу омбудсмана, у 93% перевірених об’єктів виявили порушення різного характеру. Водночас це не означає, що всі ці укриття були непридатними для використання. Перевірки, зокрема, мали показати, наскільки інформація про укриття в документах і на відповідних мапах відповідає реальній ситуації на місці.

"У нас була достатньо велика кількість результатів наших перевірених моніторингових візитів, що укриття юридично існує, наприклад, на 100 або на 500 осіб, а фактично там приміщення, яке може прийняти в рази менше", — поділився Дмитро Лубінець.

Ми інформували, що в цьому ж розслідуванні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що однією з основних проблем у сфері укриттів є розподіл відповідальності між різними органами виконавчої влади. Юридично визначити відповідальних можна, однак на практиці повноваження розподілені між кількома міністерствами, що ускладнює координацію роботи.

Новини.LIVE писали, що в межах проєкту "Наша справа" він заявив — під час російських атак близько 8% укриттів залишаються недоступними для населення, оскільки вони зачинені. Водночас частина захисних споруд фактично існує лише в документах, а не на відповідних мапах та в реєстрах.