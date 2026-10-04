В Киеве выполнили лишь 15% рекомендаций, вынесенных по итогам проверок укрытий — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В Киеве после проверок убежищ было выполнено лишь около 15% рекомендаций Офиса омбудсмена по устранению выявленных недостатков. В то же время во время мониторинговых визитов фиксировались случаи, когда убежище официально рассчитано на сотни человек, но фактически может вместить значительно меньше.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал журналистке Новини.LIVE Марии Гураль в расследовании проекта "Наша справа".

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В Киеве низкий уровень выполнения рекомендаций

Дмитрий Лубинец сообщил в рамках расследования Новини.LIVE "Наша справа", что в 2025 году после проведенных проверок Офис омбудсмена предоставил органам власти и лицам, ответственным за состояние укрытий, более 4 тысяч рекомендаций. Речь идет о необходимости устранения недостатков, выявленных в ходе мониторинговых визитов.

Лубинец отметил, что уровень выполнения рекомендаций существенно различается в зависимости от региона.

"За 2025 год мы подготовили более 4000 рекомендаций для различных органов власти, а также для организаций, на балансе которых находятся эти укрытия. Все наши рекомендации должны быть выполнены. Да, у нас есть очень положительные примеры. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. У нас в Черкасской области уровень выполнения наших рекомендаций практически достигает 80%, в Ивано-Франковской области — 75%. Но есть регионы, где уровень выполнения составляет 15%. Киев сейчас подвергается максимально активному обстрелу со стороны Российской Федерации. Уровень выполнения наших рекомендаций составляет 15%", — поразил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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Убежища не соответствуют заявленной вместимости

По результатам мониторинга Офиса омбудсмена, в 93% проверенных объектов были выявлены нарушения различного характера. В то же время это не означает, что все эти укрытия были непригодны для использования. Проверки, в частности, должны были показать, насколько информация об укрытиях в документах и на соответствующих картах соответствует реальной ситуации на месте.

"У нас было достаточно много случаев, когда в ходе проверок выяснялось, что укрытие юридически рассчитано, например, на 100 или 500 человек, а фактически там помещение, которое может принять в разы меньше", — поделился Дмитрий Лубинец.

Мы сообщали, что в рамках этого же расследования уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что одной из основных проблем в сфере убежищ является распределение ответственности между различными органами исполнительной власти. Юридически определить ответственных можно, однако на практике полномочия распределены между несколькими министерствами, что затрудняет координацию работы.

Новини.LIVE писали, что в рамках проекта "Наша справа" он заявил — во время российских атак около 8% укрытий остаются недоступными для населения, поскольку они закрыты. В то же время часть защитных сооружений фактически существует только в документах, а не на соответствующих картах и в реестрах.