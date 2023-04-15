Київський ботсад у квітні-травні - дати квітіння та фестивалів

Національний ботсад ім. М.Гришка чекає на відвідувачів, вже почали розквітати магнолії. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

З приходом весни Київ знов стає приємним місцем для довгих прогулянок пішки. Київський Національний ботанічний сад ім. М.Гришка очікує напливу відвідувачів: незабаром почнеться сезон квітіння бузку, але не тільки бузок вабить киян та гостей міста.

У київському ботсаду розповіли кореспонденту Новини.LIVE, яких подій можна чекати цієї весни та якими рослинами варто помилуватися у цьому сезоні.

Читайте також:

Квітень

У другій половині квітня почнеться квітіння магнолії і вуличних рододендронів. Теплолюбні кімнатні рододендрони ростуть в оранжереях ботсаду, а ось на квітіння вуличних різновидів можна буде подивитися на ділянці "Пори року" поруч зі старою купольною оранжереєю.

Магнолія в ботанічному саду ім. М.Гришка. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Також 29-30 квітня у київському Національному ботсаду відбудеться благодійна виставка-продаж сукулентів. На виставці будуть представлені різноманітні види кактусів, агав, алое та інших рослин. Відвідувачі зможуть не лише подивитися та купити рослини, а й відвідати майстер-класи з вирощування та догляду за сукулентами. Виручені кошти підуть на потреби ЗСУ та ботанічного саду.

Рододендрони в ботанічному саду ім. М.Гришка. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Рододендрони в ботанічному саду ім. М.Гришка. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Рододендрони в ботанічному саду ім. М.Гришка. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Рододендрони в ботанічному саду ім. М.Гришка. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE 1 / 4

У ті ж дні поруч із виставкою сукулентів проходитиме виставка бонсаю.

Бузок і півонії

Початок знаменитого сезону квітіння бузку традиційно очікується у першій половині травня. Колекція сірінгарію (саду бузків) у київському ботсаду налічує близько 1500 кущів — 21 вид (з 28 існуючих в природі), близько 90 сортів та понад 90 декоративних гібридів.

Квітіння бузку в ботсаду — чудова нагода зробити фотосесію. Фото: УНІАН

Паралельно з бузком почнуть цвісти півонії.

"Наш ботсад має одну з найбільших колекцій півоній в Європі, і коли вони всі зацвітають —це щось особливе. Півоніями у нас опікується Василь Федорович Горобець — людина, яка присвятила їм все своє життя. Він є творцем дуже великої кількості сортів, які сьогодні надзвичайно цінуються у всьому світі. Зокрема, ще за часів СРСР він створив сорт "Розсип перлин": московські інстанції довго не хотіли його реєструвати, а зараз цей сорт у світі вважається головним писком моди. Усі від нього просто мліють", — розповів Новини.LIVE старший науковий співробітник відділу тропічних рослин, доктор біологічних наук Роман Іванніков.

Півонії в ботсаду ім. М.Гришка. Фото: УНІАН

"Ботанік-вікенд"

Також у середині травня Національний ботсад планує провести фестиваль екзотичних рослин "Ботанік-вікенд".

"Це буде дуже цікавий захід: у нас в країні дуже багато людей захоплюється вирощуванням екзотичних квітів — тропічних і субтропічних. В Україні є багато спільнот: одні об’єднують любителів орхідей, інші вирощують, наприклад, папороті, треті вирощують бромелії або ще щось. Ми об’єднаємо їх на базі ботанічного саду, і це буде не просто чергова виставка або ярмарок. Люди з’їдуться сюди з усієї країни, будуть ділитися досвідом, робити презентації, читати лекції, влаштовувати майстер-класи", — сказав Іванніков.

Роман Іванніков. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Крім того, на "Ботанік-вікенд" будуть запрошені виробники засобів захисту для рослін, керамісти та інші спеціалісти, чий досвід може стати у нагоді любителям вирощування екзотичних рослин.