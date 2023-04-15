Киевский ботсад в апреле-мае - даты цветения и фестивалей

Национальный ботсад им. Н.Гришко ждет посетителей

С приходом весны Киев снова становится приятным местом для долгих прогулок пешком. Киевский национальный ботанический сад им. Н.Гришко ожидает наплыва посетителей: в скором времени начнется сезон цветения сирени, но не только сирень привлекает киевлян и гостей города.

В киевском ботсаду рассказали корреспонденту Новини.LIVE, каких событий можно ожидать этой весной и какими растениями стоит полюбоваться в этом сезоне.

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Во второй половине апреля начнется цветение магнолии и уличных рододендронов. Теплолюбивые комнатные рододендроны растут в оранжереях ботсада, а вот на цветение уличных разновидностей можно будет посмотреть на участке "Времена года" рядом со старой купольной оранжереей.

Магнолия в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Также 29-30 апреля в киевском Национальном ботсаду состоится благотворительная выставка-продажа суккулентов. На выставке будут представлены различные виды кактусов, агав, алоэ и других растений. Посетители смогут не только посмотреть и купить растения, но и посетить мастер-классы по выращиванию и уходу за суккулентами. Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ и ботанического сада.

Рододендроны в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Рододендроны в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Рододендроны в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Рододендроны в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE 1 / 4

В те же дни рядом с выставкой суккулентов будет проходить выставка бонсая.

Сирень и пионы

Начало знаменитого сезон цветения сирени традиционно ожидается в первой половине мая. Коллекция сирингария (сада сирени) в киевском ботсаду насчитывает около 1500 кустов — 21 вид (из 28 существующих в природе), около 90 сортов и более 90 декоративных гибридов.

Цветение сирени в ботсаду — хороший повод провести фотосессию. Фото: УНИАН

Параллельно с сиренью начнут цвести пионы.

"У нашего ботсада одна из самых больших коллекций пионов в Европе, и когда они все зацветают — это что-то исключительное. Пионами у нас занимается Василий Федорович Горобец — человек, который посвятил им всю свою жизнь. Он является создателем огромного количества сортов, которые сегодня очень ценятся во всем мире. В частности, еще при СССР он создал сорт "Жемчужная россыпь": московские инстанции долго не хотели его регистрировать, а сейчас этот сорт в мире считается главным писком моды. Все от него просто млеют", — рассказал Новини.LIVE старший научный сотрудник отдела тропических растений, доктор биологических наук Роман Иванников.

Пионы в ботсаду им. Н.Гришко. Фото: УНИАН

"Ботаник-Уикенд"

Также в середине мая Национальный ботсад планирует провести фестиваль экзотических растений "Ботаник-Уикенд".

"Это будет очень интересное мероприятие: у нас в стране очень много людей увлекается выращиванием экзотических цветов — тропических и субтропических. В Украине есть множество сообществ — одни объединяют любителей орхидей, другие выращивают, например, папоротники, третьи выращивают бромелии или еще что-нибудь. Мы объединим их на базе ботанического сада, и это будет не просто очередная выставка или ярмарка. Люди съедутся сюда со всей страны, будут делиться опытом, делать презентации, читать лекции, устраивать мастер-классы", — сказал Иванников.

Роман И​​​​​ванников. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Кроме того, на "Ботаник-Уикенд" будут приглашены производители средств защиты для растений, керамисты и другие специалисты, чей опыт может пригодиться любителям выращивания экзотических растений.