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Магнолии, сирень, фестиваль экзотических цветов: что посмотреть в киевском ботсаду в апреле-мае

15 апреля 2023 10:46
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Киевский ботсад в апреле-мае - даты цветения и фестивалей
Национальный ботсад им. Н.Гришко ждет посетителей
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

С приходом весны Киев снова становится приятным местом для долгих прогулок пешком. Киевский национальный ботанический сад им. Н.Гришко ожидает наплыва посетителей: в скором времени начнется сезон цветения сирени, но не только сирень привлекает киевлян и гостей города.

В киевском ботсаду рассказали корреспонденту Новини.LIVE, каких событий можно ожидать этой весной и какими растениями стоит полюбоваться в этом сезоне.

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Во второй половине апреля начнется цветение магнолии и уличных рододендронов. Теплолюбивые комнатные рододендроны растут в оранжереях ботсада, а вот на цветение уличных разновидностей можно будет посмотреть на участке "Времена года" рядом со старой купольной оранжереей.

Магнолії в ботсаду
Магнолия в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Также 29-30 апреля в киевском Национальном ботсаду состоится благотворительная выставка-продажа суккулентов. На выставке будут представлены различные виды кактусов, агав, алоэ и других растений. Посетители смогут не только посмотреть и купить растения, но и посетить мастер-классы по выращиванию и уходу за суккулентами. Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ и ботанического сада.

  • Рододендроны в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
  • Рододендроны в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
  • Рододендроны в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
  • Рододендроны в ботаническом саду им. Н.Гришко. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
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В те же дни рядом с выставкой суккулентов будет проходить выставка бонсая.

Сирень и пионы

Начало знаменитого сезон цветения сирени традиционно ожидается в первой половине мая. Коллекция сирингария (сада сирени) в киевском ботсаду насчитывает около 1500 кустов — 21 вид (из 28 существующих в природе), около 90 сортов и более 90 декоративных гибридов.

Бузок
Цветение сирени в ботсаду — хороший повод провести фотосессию. Фото: УНИАН

Параллельно с сиренью начнут цвести пионы.

"У нашего ботсада одна из самых больших коллекций пионов в Европе, и когда они все зацветают — это что-то исключительное. Пионами у нас занимается Василий Федорович Горобец — человек, который посвятил им всю свою жизнь. Он является создателем огромного количества сортов, которые сегодня очень ценятся во всем мире. В частности, еще при СССР он создал сорт "Жемчужная россыпь": московские инстанции долго не хотели его регистрировать, а сейчас этот сорт в мире считается главным писком моды. Все от него просто млеют", — рассказал Новини.LIVE старший научный сотрудник отдела тропических растений, доктор биологических наук Роман Иванников.

півонії в ботсаду
Пионы в ботсаду им. Н.Гришко. Фото: УНИАН

"Ботаник-Уикенд"

Также в середине мая Национальный ботсад планирует провести фестиваль экзотических растений "Ботаник-Уикенд".

"Это будет очень интересное мероприятие: у нас в стране очень много людей увлекается выращиванием экзотических цветов — тропических и субтропических. В Украине есть множество сообществ — одни объединяют любителей орхидей, другие выращивают, например, папоротники, третьи выращивают бромелии или еще что-нибудь. Мы объединим их на базе ботанического сада, и это будет не просто очередная выставка или ярмарка. Люди съедутся сюда со всей страны, будут делиться опытом, делать презентации, читать лекции, устраивать мастер-классы", — сказал Иванников.

Роман Іванніков
Роман И​​​​​ванников. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Кроме того, на "Ботаник-Уикенд" будут приглашены производители средств защиты для растений, керамисты и другие специалисты, чей опыт может пригодиться любителям выращивания экзотических растений.

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