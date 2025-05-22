Яка погода буде в Києві 22 травня 2025 року — прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області в четвер, 22 травня, буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Про це в середу, 21 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Києві та на Київщині 22 травня

Швидкість південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів у Києві опустяться до +10...+12 °С, а в області — до +7...+12 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +22...+24 °С, а на Київщині — до +20...+25 °С.

Прогноз погоди в Києві від Наталки Діденко

"У Києві 22 травня без істотних опадів. Удень повітря прогріється до +22 °С", — прогнозує Діденко.

Нагадаємо, 22 травня в Україні переважатиме суха погода. Щоправда, у деяких областях усе ж таки пройдуть дощі, можливі навіть грози.

Також ми повідомляли, що у Львові 22 травня буде негода. Очікуються короткочасні дощі, гроза та град.