Какая погода будет в Киеве 22 мая 2025 года — прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в четверг, 22 мая, будет переменная облачность. Осадков не предвидится.

Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Киеве и Киевской области 22 мая

Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с. Ночью столбики термометров в Киеве опустятся до +10...+12 °С, а в области — до +7...+12 °С. Днем в столице воздух прогреется до +22...+24 °С, а на Киевщине — до +20...+25 °С.

Прогноз погоды в Киеве от Наталки Диденко

"В Киеве 22 мая без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +22 °С", — прогнозирует Диденко.

Напомним, 22 мая в Украине будет преобладать сухая погода. Правда, в некоторых областях все же пройдут дожди, возможны даже грозы.

Также мы сообщали, что во Львове 22 мая будет непогода. Ожидаются кратковременные дожди, гроза и град.