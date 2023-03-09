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​​​​​​​Майже половині Києва відключили опалення, — Кличко

9 березня 2023 08:16
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
40% киян залишилися без опалення через нічний російський обстріл
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Уранці 9 березня через російський ракетний удар по Україні у частині районів Києва зникла електроенергія. Це спричинило і відключення системи опалення.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова української столиці Віталій Кличко.

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Екстрені відключення у Києві

За словами Кличка, після ракетного удару по столиці довелося застосувати екстрені відключення електроенергії.

Це у свою чергу спричинило відключення опалення у частині районів Києва.

Кияни без опалення, але з водою

На цю хвилину без обігріву своїх приміщень та осель залишилося 40% столичних споживачів.

При цьому, зазначив Віталій Кличко, система водопостачання у Києві продовжує працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

Фото: Pixabay

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