​​​​​​​Майже половині Києва відключили опалення, — Кличко

40% киян залишилися без опалення через нічний російський обстріл

Уранці 9 березня через російський ракетний удар по Україні у частині районів Києва зникла електроенергія. Це спричинило і відключення системи опалення.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова української столиці Віталій Кличко.

Екстрені відключення у Києві

За словами Кличка, після ракетного удару по столиці довелося застосувати екстрені відключення електроенергії.

Це у свою чергу спричинило відключення опалення у частині районів Києва.

Кияни без опалення, але з водою

На цю хвилину без обігріву своїх приміщень та осель залишилося 40% столичних споживачів.

При цьому, зазначив Віталій Кличко, система водопостачання у Києві продовжує працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

Фото: Pixabay