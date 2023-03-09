Почти половине Киева отключили отопление, — Кличко

40% киевлян остались без отопления из-за ночных российских обстрелов

Утром 9 марта из-за российского ракетного удара по Украине в части районов Киева исчезла электроэнергия. Это привело и к отключению системы отопления.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова украинской столицы Виталий Кличко.

Экстренные отключения в Киеве

По словам Кличко, после ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии.

Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.

Киевляне без отопления, но с водой

К настоящей минуте без обогрева своих помещений и домов осталось 40% столичных потребителей.

При этом, отметил Виталий Кличко, система водоснабжения в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.

Фото: Pixabay