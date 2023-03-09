Почти половине Киева отключили отопление, — Кличко
Утром 9 марта из-за российского ракетного удара по Украине в части районов Киева исчезла электроэнергия. Это привело и к отключению системы отопления.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова украинской столицы Виталий Кличко.
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Экстренные отключения в Киеве
По словам Кличко, после ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии.
Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.
Киевляне без отопления, но с водой
К настоящей минуте без обогрева своих помещений и домов осталось 40% столичных потребителей.
При этом, отметил Виталий Кличко, система водоснабжения в Киеве продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.
Фото: Pixabay