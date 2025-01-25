Погода завтра, 26 січня, в Києві — Укргідрометцентр

Майже весна — синоптики спрогнозували погоду в Києві на завтра
Погода в Києві та Київській області в неділю, 26 січня, буде мінливо хмарною. Опадів не очікується.
Про це в суботу, 25 січня, повідомили в Укргідрометцентрі.
Яка погода буде в Києві та на Київщині 26 січня
Протягом доби південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Уночі в області буде -2...+3 °С, а в Києві — 0...-2 °С. Удень у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 °С, а за межами міста — до +4...+9 °С.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 26 січня в Україні буде переважно без опадів. Уночі та вранці очікуються тумани, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.
Також ми повідомляли, що в Харкові 26 січня пануватиме майже весняна погода. Буде хмарно із проясненнями, а стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 °С. Щоправда, туман дещо псуватиме цю весняну ідилію.
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